Ronaldo Alves não fica no Guarani e se despede: 'Vivi momentos intensos aqui'

O zagueiro Ronaldo Alves não é mais jogador do Guarani. O defensor teve seu contrato encerrado no domingo, dia 20 de novembro, e não foi procurado para renovação, por isso deixou o Estádio Brinco de Ouro. Mas o jogador fez questão de ir às redes sociais se despedir da torcida bugrina.

"Hoje se encerra meu vínculo com o Guarani. Gostaria de agradecer imensamente ao clube e ao torcedor bugrino, por todo carinho, respeito e admiração. O que vivi aqui foi intenso e com muita felicidade..." postou o jogador em suas redes sociais.

Contratado em julho do ano passado, Ronaldo Alves disputou 52 partidas com a camisa alviverde e marcou dois gols. Antes o defensor de 33 anos rodou por Internacional, Náutico, Criciúma, Avaí, Sport e CSA.

Apesar de brigar contra o rebaixamento em parte da temporada, o Guarani se recuperou e terminou a Série B em décimo lugar com 51 pontos. No Paulistão, caiu no Grupo B, com São Paulo, Mirassol e Água Santa. A competição tem início previsto para 15 de janeiro e o time estreia diante do Santo André, fora de casa.