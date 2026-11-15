Ronaldinho Gaúcho volta a jogar após 11 anos, participa de gol e vê vitória do Ravenna

Ronaldinho Gaúcho voltou a disputar uma partida oficial de futebol neste domingo, após 11 anos longe dos gramados profissionais. Aos 46 anos, o brasileiro foi titular do Ravenna, da terceira divisão italiana, na partida contra o Forlì, no estádio Bruno Benelli, em Ravenna, na Itália. O camisa 10 participou da construção do primeiro gol da equipe, que venceu por 2 a 0, e recebeu aplausos até dos torcedores adversários.

A última vez que Ronaldinho havia disputado um jogo oficial havia sido em 26 de setembro de 2015, quando ainda defendia o Fluminense. Na ocasião, o meia começou como titular na vitória por 2 a 0 sobre o Goiás, mas foi substituído no intervalo. Dois dias depois, rescindiu seu contrato com o clube carioca.

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Escalado pelo técnico Andrea Mandorlini, Ronaldinho começou a partida no ataque do Ravenna, com liberdade para se movimentar pelo setor ofensivo. Logo nos primeiros minutos, recebeu a bola na entrada da área e tentou um passe de primeira, interceptado pela defesa. O brasileiro também ficou responsável pelas cobranças de escanteio e levou perigo em uma delas, quando Giulio Donati cabeceou e obrigou o goleiro Martelli a fazer uma boa defesa.

Apesar da expectativa em torno do retorno do brasileiro, o Forlì também criou oportunidades. A equipe visitante acertou o travessão em uma finalização de fora da área e voltou a assustar aos 27 minutos, quando Macri chutou cruzado, rente à trave direita.

O gol do Ravenna saiu aos 35 minutos do primeiro tempo, em uma jogada que começou com a participação de Ronaldinho. Após uma troca de passes na entrada da área, Lorenzo Lonardi encontrou Giulio Donati, que acertou um chute cruzado de pé direito para abrir o placar.

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Sem a mesma velocidade dos tempos em que esteve entre os melhores jogadores do mundo, Ronaldinho buscou participar das jogadas ofensivas e também mostrou disposição na marcação. Aos 40 minutos, chegou a dar um carrinho no meio-campo para tentar recuperar a bola, mas não conseguiu tirar a posse do adversário.

Em outro lance, o brasileiro recebeu dentro da área e tocou para Simone Rabbi, que acertou o travessão. A jogada, porém, foi anulada por impedimento de Ronaldinho.

Ao fim do primeiro tempo, o "Bruxo" saudou os torcedores e foi aplaudido não apenas pela torcida do Ravenna, mas também pelos visitantes do Forlì. Ronaldinho não voltou para o segundo tempo e deu lugar a Matteo Maggio, encerrando sua reestreia após disputar toda a primeira etapa.

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Mesmo sem Ronaldinho, o Ravenna manteve o controle da partida no segundo tempo e pouco foi ameaçado pelo Forlì. Aos 12 minutos, o brasileiro Vinícius foi derrubado na entrada da área, mas conseguiu tocar para Simone Rabbi, que finalizou cruzado e ampliou a vantagem para 2 a 0.

O retorno de Ronaldinho ao futebol profissional faz parte de um projeto que vai além das quatro linhas. O brasileiro também adquiriu uma participação societária no Ravenna, em uma iniciativa liderada pelo empresário Ignazio Cipriani para atrair investidores e ampliar a visibilidade internacional do clube. Para a partida, a diretoria chegou a instalar uma arquibancada temporária, batizada de "Tribuna R10", para atender o grande número de torcedores interessados na partida