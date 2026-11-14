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Romário pede saída de Ancelotti da seleção: ?Pega tuas coisas e mete o pé!

Escrito por Estadão Conteúdo (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O ex-jogador e tetracampeão mundial Romário pediu a saída do técnico Carlo Ancelotti do comando da seleção brasileira após a derrota por 3 a 2 para o Japão, neste sábado, 14, em amistoso disputado em Singapura.

Em uma manifestação contundente pelas redes sociais, o ex-atleta criticou o trabalho do treinador italiano e cobrou uma atitude do presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Samir Xaud. "Presidente, Manda o Ancelotti pra casa do c***. Ancelotti, já deu! Pega tuas coisas e mete o pé!", escreveu.

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Romário reconheceu a trajetória vitoriosa do treinador, mas afirmou que ele ainda não conseguiu apresentar resultados convincentes à frente da equipe brasileira. "Ninguém discute tua história. Você é um dos maiores treinadores que o futebol mundial já viu, mas isso foi nos clubes. Na seleção brasileira, até agora, não mostrou a que veio. A gente não aguenta mais!", afirmou.

Romário, que também é senador da República, ainda direcionou suas críticas ao presidente da CBF, a quem pediu coragem para tomar uma decisão sobre o futuro do treinador. "Você é jovem, brasileiro e acredito que queira o bem do nosso futebol. Tá na hora de mostrar que tem coragem pra tomar uma decisão", escreveu.

A derrota do Brasil neste sábado ampliou a pressão sobre o trabalho do italiano. O Japão venceu por 3 a 2, depois de abrir vantagem de dois gols, permitir o empate brasileiro com duas bolas na rede de Vinicius Júnior e marcar novamente nos minutos finais.

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Foi a quinta derrota da seleção em 21 partidas sob o comando de Ancelotti e a segunda diante dos japoneses pelo mesmo placar. O treinador também acabou expulso após reclamar da arbitragem no lance que originou o gol decisivo.

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