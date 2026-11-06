Romarinho, filho de Romário, anuncia aposentadoria aos 33 anos e mira presidência do America-RJ

Romarinho anunciou nesta sexta-feira (6) sua aposentadoria do futebol profissional, aos 33 anos. O atacante, filho de Romário, comunicou a decisão em um vídeo nas redes sociais e encerra a trajetória no America-RJ. A despedida dos gramados antecede uma possível mudança de função: ele é candidato à presidência do clube, atualmente comandado pelo pai.

Na publicação, o agora ex-jogador recordou a formação no Vasco, a estreia no Campeonato Brasileiro e a conquista de seu primeiro título pelo Brasiliense. Também falou sobre as dificuldades enfrentadas ao longo da carreira e as comparações que acompanharam sua trajetória. "Houve críticas, fui comparado, xingado, aplaudido, machuquei, me recuperei, sorri, chorei, fiquei puto, mas no fim valeu a pena", declarou.

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Romarinho explicou que a decisão está ligada à mudança de sua relação com a profissão e à percepção de que era hora de encerrar o ciclo. O atacante escolheu se despedir no America pelo vínculo afetivo da família com o clube, que já era uma paixão de seu avô, Edevair, e de Romário.

Seu último jogo foi disputado em julho. Na temporada de 2026, ele marcou quatro gols e deu três assistências em 21 partidas. No anúncio, classificou esse período como seu melhor ano como atleta.

O próximo compromisso pode ser nas urnas. O America realizará sua eleição presidencial na segunda-feira (9), e Romarinho é até o momento, o único candidato registrado na disputa. Caso seja eleito, sucederá o pai, que assumiu o comando em 2024 e concilia a administração do clube com o mandato de senador.

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A aproximação com os bastidores já vinha ocorrendo antes da aposentadoria. Romarinho participa de reuniões dos conselhos e das discussões sobre a possível transformação do America em Sociedade Anônima do Futebol (SAF). A candidatura abre a possibilidade de manter o vínculo com o clube depois da despedida como jogador