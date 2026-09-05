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Roma vira diante da Atalanta com dois gols no fim e mantém 100% de aproveitamento no Italiano

Escrito por (via Agência Estado)
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Surpresa das primeiras rodadas do Campeonato Italiano, a Roma precisou suar muito neste sábado para manter os 100% de aproveitamento e a liderança do Cálcio. A equipe perdia da Atalanta no Estádio Olímpico até os 44 minutos do segundo tempo, mas buscou a virada e chegou aos mesmos nove pontos da atual campeã Inter de Milão.

Graças ao melhor saldo de gols, o terceiro critério de desempate (confronto direto e saldo no duelo aparecem antes, mas os times não se enfrentaram ainda), a equipe da capital italiana aparece na frente, pois anotou 10 vezes e foi vazada somente em uma oportunidade. Tem nove positivo, enquanto a Inter soma mais cinco ao fazer 3 a 2 no Napoli mais cedo.

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A Atalanta começou ousando no ataque e necessitou de somente 11 minutos para abrir o marcador na casa da Roma. Em uma trapalhada geral da defesa local. Após roubada de bola no meio e transição rápida, o cruzamento é cotado equivocadamente, os zagueiros não afastam o perigo e o brasileiro Ederson aparece para mandar às redes.

No segundo tempo, vendo seu time não chegar ao gol, o técnico Gian Piero Gasperini resolveu modificar a escalação e uma de suas primeiras escolhas seria decisiva. Soulé entrou na vaga de Mora para fazer a diferença nos minutos finais.

Depois de lutar muito para buscar a igualdade, a Roma merecidamente chegou ao 1 a 1 aos 44 minutos da etapa final, com Hermoso subindo alto para concluir a cobrança de escanteio do argentino, encobrindo o goleiro Carnesecchi.

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O gol do alívio empolgou a torcida, que empurrou o time para uma imponente virada. Três minutos após dar o cruzamento do gol de empate, o mesmo Soulé apareceu para concluir o passe de Dybala e anotar o segundo e decisivo, driblando o marcador e garantindo a festa.

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