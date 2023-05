Roma vence Bayer Leverkusen e se aproxima de nova final europeia; Juventus empata com Sevilla

(via Agência Estado)

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

A Roma deu um passo importante para disputar sua segunda final europeia em dois anos. Campeã da Liga Conferência na temporada passada, a equipe comandada por José Mourinho venceu o Bayer Leverkusen por 1 a 0 no jogo de ida das semifinais da Liga Europa, nesta quinta-feira, com um gol marcado por Edoardo Bove diante da torcida romanista no Estádio Olímpico.

continua após publicidade .

O resultado deixa a Roma com a vantagem de avançar para a decisão mesmo se empatar no jogo de volta, marcado para as 16 horas (de Brasília) da próxima quinta-feira, na BayArena. O Bayer precisa devolver a diferença de um gol para decidir a vaga na prorrogação ou construir uma vantagem de dois gols para avançar direto.

Mourinho teve de lidar com uma série de desfalques na Roma, mas conseguiu obter um bom desempenho dentro do possível com as peças que tinha em mãos. No banco de reservas ao lado, encontrou Xabi Alonso, que foi seu jogador na época de Real Madrid e hoje é treinador do Bayer Leverkusen.

continua após publicidade .

O técnico português multicampeão viu seu time ter dificuldades diante dos comandados do pupilo espanhol, mas, de forma geral, o primeiro tempo foi marcado por uma partida concentrada no meio de campo e forte marcação. Na segunda etapa, embora o Bayer tenha conseguido se impor pela posse de bola, a rede foi balançada pela Roma, aos 18 minutos, em um rebote bem aproveitado por Bove.

Na outra semifinal da Liga Europa, a tricampeã Juventus arrancou um empate por 1 a 1 com o hexacampeão Sevilla, no último minuto de jogo no Allianz Stadium. Após a equipe espanhola abrir o placar no primeiro tempo, com um gol marcado por En-Nesyri, a Juve só foi conseguir igualar o placar aos 51 minutos, quando Gatti, que entrou no lugar do lesionado Bonucci, balançou a rede pouco antes do apito final. Os dois times voltam a se enfrentar às 16 horas (de Brasília), da próxima quinta-feira.

O dia também foi de semifinais na Liga Conferência. O Basel saiu na frente em duelo com a Fiorentina ao conquistar um triunfo por 2 a 1 na Itália, mesmo resultado alcançado pelo West Ham, em casa, diante do Alkmaar.