Roma pressiona, perde muitos gols, mas só empata com o lanterna Venezia

Da Redação

A Roma só empatou com o Venezia, por 1 a 1, neste sábado, no estádio Olímpico, em duelo válido pela 37ª rodada do Campeonato Italiano. O time da capital pressionou muito, jogou desde os 32 minutos com um atleta a mais, mas perdeu inúmeras oportunidades e não conseguiu a vitória.

Com o resultado, a Roma alcançou os 60 pontos, na sexta colocação, e continua na briga com Lazio (62), Fiorentina e Atalanta (ambas com 59) por uma vaga na Liga Europa da próxima temporada.

A partida mal começou e o Venezia já abriu o placar, aos 48 segundos, com uma cabeçada de Okereke, após cruzamento da direita de Aramu. Daí para frente, a Roma ficou mais com a bola, procurando o ataque, mas não conseguiu o empate no primeiro tempo.

Foram 13 finalizações, oito no gol, mas nenhuma com sucesso. Quem ficou mais perto de marcar foi Pellegrini, que mandou uma cobrança de falta na trave. Perez, por duas vezes, também levou perigo à meta de Maeenpaeae.

Nem mesmo a expulsão de Kiyine, aos 32 minutos, colaborou para que os comandados de José Mourinho conseguissem ao menos a igualdade no placar após os primeiros 45 minutos.

O segundo tempo teve o mesmo panorama. Jose Mourinho voltou do vestiário com três alterações, ao colocar em campo Zalewski, Karsdorp e Al Shaarawy.

A Roma pressionou e colocou mais duas bolas na trave do Venezia, com Cristante e Pellegrini. Mas o gol de empate só saiu aos 30 minutos, com Shomurodov. Ele tabelou com Pellegrini, que chutou em cima do goleiro. No rebote, o usbeque acertou uma bomba: 1 a 1.

Para desespero de Mourinho à beira do gramado, a Roma tentou de todas as formas a vitória, colocou mais uma bola na trave, o goleiro Maeenpaeae fez outras grandes defesas, a pressão foi até os 49 minutos, mas o placar terminou mesmo empatado.

OUTROS JOGOS

Empoli (14º, 38 pontos) 1 x 1 Salernitana (17º, 31), Verona (9º, 52) 0 x 1 Torino (10º, 50) e Udinese (12º, 44) 2 x 3 Spezia (15º, 36).