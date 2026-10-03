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Roma pode fazer nova investida por Endrick em janeiro, diz site

Escrito por Estadão Conteúdo (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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Amargando o banco de reservas neste início de temporada, o atacante Endrick continua na mira de outros clubes europeus. Um deles é a Roma, que já sinalizou interesse pelo jogador na última janela de transferências. Segundo o jornal Gazzetta dello Sport, a equipe da capital italiana vai tentar um acordo com o Real Madrid para levar o jovem em janeiro.

O portal italiano explica que os dirigentes podem aproveitar o confronto entre Roma e Real Madrid, pela Champions League, no dia 14 de outubro, para tentar o acordo. Os moldes do negócio seriam um empréstimo pelo centroavante de 20 anos, assim como ocorreu na última temporada, quando vestiu a camisa do Lyon.

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Durante a Copa do Mundo, entre junho e julho deste ano, o clube italiano chegou a fazer sondagens pelo atleta. No entanto, o técnico José Mourinho pediu a permanência do atacante em Madri. Outras equipes se mostraram interessadas pelo brasileiro, incluindo Liverpool e Aston Villa, ambos da Premier League.

Mesmo com a confiança do treinador para permanecer no elenco, Endrick sofreu uma lesão muscular no início da temporada e perdeu espaço. Além disso, o Real Madrid acertou a contratação do espanhol Carlos Espí, que rapidamente se adaptou ao clube e se firmou como reserva imediato de Kylian Mbappé.

Apesar dos poucos minutos em campo pelo time espanhol, o atacante de 20 anos continua entre os preferidos do italiano Carlo Ancelotti. O técnico da seleção brasileira chamou o jogador para os amistosos contra Austrália e Índia. No primeiro confronto contra o país da Oceania, Endrick foi escalado entre os titulares.

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