Roma faz três na etapa final contra o HJK e vence a primeira na Liga Europa

Depois de estrear na Liga Europa com derrota para o Ludogorets na Bulgária, a Roma conquistou a primeira vitória no torneio nesta quinta-feira ao bater o HJK Helsinki, da Finlândia, por 3 a 0, em jogo válido pela segunda rodada do Grupo C. Os três gols foram marcados no segundo tempo, por Dybala, Pellegrini e Belotti.

O resultado conquistado no Estádio Olímpico deixa o time comandado por José Mourinho na terceira colocação da chave, com três pontos, acima apenas do HJK, único que ainda não pontuou. O líder é o Real Betis, que chegou aos seis pontos ao fazer 3 a 2 no Ludogorets, o segundo colocado, com três, à frente dos romanistas por vantagem no saldo de gols.

A Roma jogou com um homem a mais em campo desde os 15 minutos do primeiro tempo, após a expulsão do zagueiro Miro Tenho. Apesar da vantagem numérica, foi para o intervalo sem balançar a rede. Por isso, Mourinho optou por voltar para o segundo tempo com duas substituições.

O zagueiro brasileiro Ibañez, uma das novidades na última lista de convocados de Tite, estava pendurado com um cartão amarelo e saiu para dar lugar ao também zagueiro Chris Smalling. A outra alteração foi a entrada do atacante Paulo Dybala no lugar do lateral-esquerdo Matias Viña, ex-Palmeiras.

Dybala precisou de dois minutos em campo para abrir o placar após receber passe de Pellegrini. Poucos minutos depois, foi a vez de Pellegrini colocar a bola na rede e ampliar a vantagem romanista. O terceiro gol saiu aos 23, quando Andrea Belotti aproveitou assistência de Andrea Belotti para fechar a vitória por 3 a 0 na capital italiano.

Na disputa do Grupo B, o Fenerbahçe do técnico Jorge Jesus buscou um empate por 2 a 2 com o Rennes. Agora, os dois times estão empatados com 4 pontos na chave. O AEK Larnaca, que venceu o Dínamo de Kiev por 1 a 0, é o segundo, com três pontos. A quarta colocação é da equipe ucraniana, sem nenhum ponto.

No Grupo D, o Braga venceu o Union Berlin por 1 a 0 e o Royale Union superou o Malmo por 3 a 2. Pelo Grupo A, o Bodo/Glimt venceu o Zurich por 2 a 1. A partida entre Arsenal e PSV, da mesma chave, foi adiada por causa da morte da rainha Elizabeth II, e será realizada apenas no dia 20 de outubro.