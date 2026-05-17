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Roma derrota Lazio em clássico e Wesley é expulso no segundo tempo

Escrito por (via Agência Estado)
Publicado em 17.05.2026, 11:19:00 Editado em 17.05.2026, 11:29:03
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Na manhã deste domingo (17), a Roma derrotou a Lazio, por 2 a 0, pelo Derby della Capitale, no Estádio Olímpico, em partida da 37ª rodada do Campeonato Italiano. A equipe de Gian Piero Gasperini contou com grande atuação do zagueiro Gianluca Mancini, que anotou os dois gols do duelo.

Com o resultado positivo, a Roma chegou aos 70 pontos e mantém a 4ª colocação da liga nacional. O time precisa de mais uma vitória na última rodada para garantir classificação na próxima edição da Champions League. No próximo sábado (23), a equipe vai até Verona, no estádio Marcantonio Bentegodi, para encarar o Hellas Verona, que já está matematicamente rebaixado.

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Já a Lazio, do técnico Maurizio Sarri, não tem mais objetivos na competição e apenas cumprirá tabela na última rodada. O clube recebe o lanterna Pisa, no Estádio Olímpico, também no próximo sábado.

O clássico teve amplo predomínio da Roma, com 16 finalizações contra o gol defendido pelo goleiro Alessio Furlanetto, que fazia sua estreia na equipe principal. O primeiro gol da partida foi anotado aos 40 minutos, quando Mancini subiu mais que toda a defesa e mandou de cabeça para o fundo das redes.

No segundo tempo, o defensor voltou a marcar aos 21 minutos. Paulo Dybala cobrou escanteio e o zagueiro aproveitou para ampliar a vantagem. O italiano marcou cinco gols na temporada e tem sido um dos destaques da equipe.

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Um pouco depois do segundo gol, o brasileiro Wesley trocou agressões com Nicolò Rovella, da Lazio, e acabou sendo expulso, assim como o adversário. O lateral-direito está na pré-lista de Carlo Ancelotti e tem grandes chances de ser chamado para a Copa do Mundo nesta segunda-feira (18).

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