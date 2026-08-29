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Roma abre negociações com Luiz Henrique e espera definição do Zenit, diz jornalista

Escrito por Estadão Conteúdo (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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A Roma pode dar um banho de água fria em vários clubes brasileiros e contratar o atacante Luiz Henrique nos próximos dias. Segundo o jornalista Fabrizio Romano, especialista em transferências do futebol, o time italiano está em contato com o Zenit para assinar com o jogador da seleção brasileira.

Ainda de acordo com o jornalista, o clube pediu as condições do acordo e as negociações seguem em andamento. Nos últimos dias, surgiram rumores de que o Botafogo estaria conversando pelo retorno do ídolo. O clube considerava envolver o volante Danilo, condição que teria sido recusada pelo próprio meio-campista.

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Cabe ressaltar que a janela de transferências da Itália fecha na próxima terça-feira (01) e o clube precisa resolver rapidamente a negociação. Luiz Henrique chegaria ao time com grandes possibilidades de ser titular absoluto, sob o comando do italiano Gian Piero Gasperini.

Nesta temporada, a tradicional equipe está disputando a Champions League e estreou com o pé direito na Série A, após goleada por 4 a 0 diante da Fiorentina. O brasileiro disputaria uma vaga no ataque com outros jogadores renomados, como os experientes Paulo Dybala e Donyell Mallen, além do jovem Matias Soulé.

Além do Botafogo, o Flamengo está interessado na contratação do jogador de 25 anos há alguns meses. O gigante carioca abriu negociações com o atleta durante a Copa do Mundo, mas não foi concretizada na época. Agora surge uma nova esperança após a venda de Gonzalo Plata para o futebol russo.

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Luiz Henrique está em sua terceira temporada pelo Zenit e conquistou uma Liga Russa desde que foi contratado. Foram 51 partidas e 7 gols anotados pela equipe desde então. Apesar de estar longe dos holofotes, o atacante deve ser aproveitado por Carlo Ancelotti no próximo ciclo de Copa do Mundo.

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