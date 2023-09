Rojas deve ser poupado no Corinthians contra o Fortaleza após servir Paraguai nas Eliminatórias

Reforço neste meio de temporada e precisando de ritmo de jogo após passar por algumas rodadas do Brasileirão lesionado, o meia Matías Rojas deve perder mais uma partida pelo Corinthians. Sem treinar ao longo da parada da Data Fifa por estar servindo seu país, o paraguaio deve ser poupado diante do Fortaleza, quinta-feira, no Castelão.

O Corinthians finalizou a preparação para a partida na manhã desta quarta-feira, com o técnico Vanderlei Luxemburgo dando atenção especial às jogadas aéreas para evitar surpresas fora de casa. O técnico sabe que o rival é forte pelo alto e espera armar bem sua defesa.

Apesar de focar nas bolas paradas defensivas, Luxemburgo também ensaiou bem os contragolpes, que podem ser decisivos a favor dos paulistas. Sem Rojas, o técnico ensaiou o time com dois jovens pelas beiradas de campo, os velozes e habilidosos Pedro e Wesley, que teriam a missão de "quebrar a marcação" e servir o centroavante Yuri Alberto. Gustavo Mosquito seria outra opção, também por ser veloz.

Luxemburgo não costuma mandar uma equipe a campo sem treiná-la, o que deixaria não apenas Rojas fora do time como também o uruguaio Bruno Méndez. Como Fagner está recuperado de problemas musculares, a lateral-direita não seria um problema, com Gil e Lucas Veríssimo na zaga.

Moscardo também esteve com a seleção brasileira, mas como o time olímpico teve o segundo amistoso com o Marrocos cancelado, voltou antes aos treinos e pôde trabalhar com o time. O volante é uma das peças imprescindíveis do elenco.

"Foi uma experiência única, primeira vez na seleção e tive experiência de 15 minutos de jogo e com certeza aprendi bastante com o treinador Ramón (Menezes) e com os companheiros que me receberam muito bem. É uma equipe muito forte e foi uma semana muito boa apesar do terremoto no país", afirmou Moscardo.

"Sobre o terremoto, aconteceu por volta das 23 horas, eu já estava no quarto deitado, quando a cama começou a tremer muito e não sabia o que estava acontecendo. O abajur também estava tremendo e fui para o corredor, encontrei todo mundo assustado, até a segurança pedir para a gente ir para um lugar mais aberto, na área da piscina. Uma sensação bem diferente", admitiu, pelo susto.

A dúvida de Luxemburgo é quem será seu parceiro. Com a suspensão de Maycon, expulso diante do Palmeiras, o técnico pode ousar com Giuliano ou Ruan Oliveira, deixando o time ainda mais ofensivo em campo para se afastar de vez da zona de perigo. Fausto Vera seria a escolha para um time mais .forte na marcação.