Rogério Ceni ganha reforços em treino e vislumbra time para encarar a Católica

O técnico Rogério Ceni contou com a presença de Nikão e Talles Costa nas atividades com bola desta terça-feira e já começa a montar o time que, nesta quinta, decide o seu futuro na Copa Sul-Americana. O lateral Rafinha, que esteve fora da partida em que o São Paulo venceu o Atlético-GO no final de semana, também está de volta.

O próximo desafio é pela Copa Sul-Americana e o São Paulo conseguiu uma boa vantagem na partida de ida das oitavas de final. No Chile, a equipe são-paulina derrotou o Universidad Católica por 4 a 2. A vantagem de dois gols de diferença no placar dá mais tranquilidade ao treinador para assegurar a classificação jogando no Morumbi.

Embalado pela vitória fora de casa no final de semana pelo Brasileiro, o treinador quer utilizar o jogo da Sul-Americana para ajustar a equipe a fim de melhorar o ataque e também deixar o time mais compacto.

Além dos três jogadores, Rogério Ceni contou ainda com a presença de mais um nome. O atacante Marcos Guilherme também participou do treinamento. Sua estreia, no entanto, está condicionada à abertura da janela de transferência. Assim, ele só vai estar liberado a partir do próximo dia 18 deste mês.

No Campeonato Brasileiro, o São Paulo ocupa atualmente a sétima posição, com 22 pontos. A meta é diminuir a distância para o pelotão de frente a fim de ingressar no G-4 da competição.

Já na Copa do Brasil, a meta manter o foco para a partida de volta, que vai definir o futuro da equipe no torneio. Na partida de ida das oitavas, os são-paulinos levaram a melhor sobre o Palmeiras e venceram o clássico realizado no Morumbi por 1 a 0. A volta, marcada para o Allianz, está marcada para o próximo dia 14.