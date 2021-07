Roger Machado fica sem Caio Paulista e segue sem repetir escalação do Fluminense

Da Redação

O técnico Roger Machado não consegue fazer o Fluminense embalar na atual temporada como fez na anterior, na qual disparou com bela sequência de vitórias. E o fato de não conseguir repetir a escalação vem sendo um dos motivos alegados para o efeito gangorra. Diante do Criciúma, pela Copa do Brasil, mais uma vez o técnico terá de mexer, com ausência de Caio Paulista.

Depois de ser substituído contra o Palmeiras após sofrer um trauma na coxa esquerda, o atacante, um dos destaques dos últimos jogos do time, acabou vetado e ficará no Rio fazendo tratamento. Uma perda grande, pois vinha se destacando nos jogos.

Caio Paulista foi substituído entre os relacionados por Matheus Martins, jovem de 18 anos da categoria de base. E deve ter outro jovem em seu lugar diante dos catarinenses: o ponta Luiz Henrique. Nos últimos dez jogos, o Fluminense não conseguiu ganhar mais de duas vezes seguidas. E alternou muitos resultados por causa de desfalques. Ficou sem Fred, Egídio, Nenê, Nino ou Luccas Claro ao menos em um jogo. Sem seu time titular escalado completo, foram só três vitórias, outros três empates e quatro derrotas, sendo duas seguidas.

Para resgatar o caminho das vitórias, o treinador terá um importante retorno. O zagueiro Luccas Claro está recuperado de desgaste muscular que o impediu de enfrentar o Palmeiras e confirmado no time. O último trabalho ocorreu no CT do Corinthians, antes de embarque para Santa Catarina.

Roger Machado deve entrar em campo no Heriberto Hulse com Marcos Felipe; Samuel Xavier, Manoel, Luccas Claro e Egídio; Martinelli, Yago e Nenê; Luiz Henrique, Gabriel Teixeira e Fred.