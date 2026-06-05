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Roger Machado admite frustração após saída do São Paulo, mas garante: 'Não me arrependo'

Escrito por (via Agência Estado)
Publicado em 05.06.2026, 19:42:00 Editado em 05.06.2026, 19:54:03
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Menos de dois meses após sua demissão do São Paulo, Roger Machado voltou a falar sobre a curta passagem pelo clube. Em entrevista ao ge, o treinador admitiu a frustração pelo trabalho ter sido interrompido precocemente, mas garantiu que não se arrepende de ter aceitado o desafio no Morumbi.

"Não me arrependo em nenhum momento de ter aceitado o desafio. O São Paulo é um dos maiores clubes do continente e qualquer treinador gostaria de ter a oportunidade de trabalhar ali", afirmou.

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Roger destacou que a saída precoce naturalmente deixou um sentimento de frustração, principalmente por ter chegado ao clube com ideias e objetivos que, segundo ele, demandavam mais tempo para serem implementados.

Durante a entrevista, o treinador também revelou que encontrou um ambiente de insatisfação já existente quando assumiu o comando da equipe. Segundo ele, esse descontentamento acabou sendo direcionado à sua figura em determinados momentos da passagem pelo Tricolor.

"Desde a minha chegada, percebi que havia uma insatisfação acumulada no ambiente, algo que vai além de um treinador ou de um momento específico", disse.

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Anunciado em março para substituir Hernán Crespo, Roger permaneceu no cargo por apenas 17 partidas. Sua demissão foi confirmada após a eliminação para o Juventude na quinta fase da Copa do Brasil. No período, o treinador acumulou sete vitórias, quatro empates e seis derrotas.

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