TNOnline

Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Esportes

publicidade
ESPORTES

Roger lamenta empate do São Paulo e aponta lesões como decisivas: 'Mudou contexto do jogo'

Escrito por (via Agência Estado)
Publicado em 03.05.2026, 19:36:00 Editado em 03.05.2026, 19:47:41
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

O técnico Roger Machado não escondeu a frustração com o empate do São Paulo por 2 a 2 com o Bahia, neste domingo, e apontou a sequência de lesões como fator determinante para o desfecho da partida. Após ver o time ficar duas vezes à frente no placar, o treinador avaliou que o Tricolor criou o suficiente para vencer, mas perdeu controle no fim.

"É frustrante pelo contexto da partida. A gente saiu na frente, sofreu o empate e voltou à frente novamente. Criamos chances para definir o jogo, principalmente na abertura do segundo tempo", afirmou. Segundo ele, o cenário mudou completamente a partir dos problemas físicos dentro de campo.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

"O jogo mudou quando faltavam cerca de 20 minutos. Tivemos a lesão do Lucas, depois o Alan também. Ficamos com 10 jogadores, mas na prática com menos um, porque o Alan ficou no sacrifício. Isso pesa muito", explicou.

Mesmo com o resultado amargo, Roger fez questão de valorizar a postura do time diante da adversidade. Para o treinador, o comportamento coletivo pode ser determinante ao longo da competição.

"A gente lamenta, porque criou o suficiente para vencer, mas tem que valorizar o esforço dos atletas. Esse é um ponto que lá na frente pode fazer diferença. O grupo se doou muito, competiu, se ajudou dentro de campo. É isso que fortalece quem quer brigar por algo maior", destacou.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O comandante também comentou a situação dos jogadores lesionados, com atenção especial ao meia Lucas. "O Alan vai ser reavaliado. O caso do Lucas é mais preocupante, ele vai para o hospital para exames. Achei que tinha sido falta, mas parece que torceu sozinho o tornozelo. Vamos torcer para não ser algo mais grave", disse.

Por fim, Roger reforçou a importância da competitividade demonstrada pela equipe. "Cada jogo precisa ser assim. Queremos jogar bem, mas competir é o que faz o grupo se unir. Quem começou fez o gol, quem entrou também ajudou. Esse tipo de entrega é o que a gente precisa manter", concluiu.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
Futebol Roger Machado São Paulo FC
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email

Últimas em Esportes

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV