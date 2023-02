Róger Guedes usa fala racista ao comentar sobre calvície em podcast

(via Agência Estado)

Durante a entrevista de Róger Guedes para o Podpah na última segunda-feira (27), o jogador do Corinthians usou uma expressão racista. Perguntado sobre sua calvície, o atleta comentou que seu cabelo não era ruim e sim liso.

Ao ser perguntado sobre sua calvície, Róger Guedes explica que já aceitou que será calvo e que sua mulher e filho já chamam ele de careca. Igor Cavalari, apresentador do podcast, comenta que também ficará careca.

Neste momento, Róger Guedes acaba usando a fala racista. "Tu tá bem, pô. É que cabelo ruim dura mais". Ao ouvir a fala, Igor brinca com o atacante do Corinthians. "O meu ou o seu que é ruim? O meu tá aqui, presta atenção".

QUAL A EXPLICAÇÃO DA EXPRESSÃO

Usada popularmente, a expressão usada por Róger Guedes é considerada racista pelo seu histórico. Segundo especialistas sobre o tema, a faal usada pelo jogador do Corinthians é usada para se referir de maneira pejorativa ao cabelo de origem afro. Historicamente, falas deste tipo e suas derivações fizeram com que a população negra tivesse vergonha do próprio corpo, cor e cabelo por ele não ser liso.

Até o fechamento desta matéria, Róger Guedes ou o Corinthians não tinham se posicionado sobre o ocorrido na última segunda-feira no Podpah e o clube paulista não respondeu aos questionamentos da reportagem sobre o assunto.