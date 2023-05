Róger Guedes faz 2, Corinthians supera Fluminense e vence a 1ª com Luxemburgo

Depois de sete jogos, o Corinthians finalmente venceu a primeira sob o comando de Vanderlei Luxemburgo e encerrou a série de oito partidas sem triunfos. O time do Parque São Jorge superou o Fluminense por 1 a 0, neste domingo, em partida válida pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro. Róger Guedes, com dois gols de cabeça, garantiu o resultado positivo na Neo Química Arena, em São Paulo.

continua após publicidade

O triunfo diante da torcida faz o Corinthians chegar aos oito pontos e tira a equipe paulista da zona de rebaixamento. O resultado dá ânimo para o time de Luxemburgo tentar reverter o placar adverso de 2 a 0 contra o Atlético-MG, na Copa do Brasil. A partida de volta das oitavas de final está marcada para quarta-feira, às 21h30, na Neo Química Arena.

Apesar de ter treinado com Fábio Santos improvisado na vaga de Paulinho, que se machucou contra o Argentinos Juniors, Luxemburgo optou pela entrada de Roni para não desconfigurar o esquema que vem utilizando com três jogadores no meio-campo.

continua após publicidade

O time do Parque São Jorge começou a partida escapando com jogadas rápidas, especialmente pelo lado direito, com Adson, mas encontrou dificuldade para finalizar. O Fluminense, por sua vez, aplicou o "dinizismo" preenchendo parte esquerda do campo de defesa corintiana, evitando as investidas de Matheus Bidu e criando oportunidades de finalização na entrada da área.

Como o Corinthians ficava pouco com a bola, Adson e Róger Guedes precisavam sair da área para ajudar na marcação, deixando Yuri Alberto isolado e a zaga do Fluminense com tranquilidade para iniciar as jogadas. Com mais de 60% da posse, o tricolor carioca cresceu na partida e Cássio precisou ser acionado. Ainda se recuperando de uma amidalite, o goleiro foi crucial para cortar lançamentos perigosos pelo alto e precisou fazer grande defesa quando André bateu colocado de fora da área. O Flu também venceu a maioria das disputas em cobranças de escanteio e por pouco não abriu o placar com Martinelli.

Sem conseguir superar o estilo de jogo de Fernando Diniz, que assistiu a partida de casa por causa de suspensão, Luxemburgo viu o Corinthians abusar dos lançamentos para Guedes e Yuri Alberto, facilmente marcados pela defesa adversária, e dos chutes de fora da área, nenhum na direção da meta de Fábio. O melhor momento da equipe alvinegra na etapa inicial foi quando Róger Guedes cabeceou na rede pelo lado de fora após cobrança de escanteio.

continua após publicidade

Precisando dar uma resposta ao torcedor, que encheu a Neo Química Arena apesar da chuva, o Corinthians voltou para o segundo tempo mais agitado, marcando a saída de bola do Fluminense e, finalmente, levando perigo. Fábio, que era mero espectador da partida, voou no ângulo esquerdo para fazer uma defesaça quando Maycon soltou uma bomba de fora da área. Aos 13, Bidu avançou pela esquerda e inverteu para Yuri Alberto. O atacante bate de primeira para dentro da pequena área e Róger Guedes, dividindo com Nino, completar de cabeça para o fundo das redes.

O gol deu a confiança que o Corinthians precisava e o time se mandou ao ataque. O Fluminense, que não abriu mão de buscar o resultado, tirou Felipe Melo da zaga para colocar o atacante John Kennedy no jogo. Vislumbrando a oportunidade de espaços na defesa adversária, Luxemburgo chamou Renato Augusto para a partida, a primeira do meio-campista após mais de 50 dias parado. O camisa 8 entrou em campo ovacionado pela torcida e não demorou muito para arriscar o seu característico chute de fora da área.

Com Cano e outro jogadores de frente apagados, o Fluminense oxigenou o setor de ataque com a entrada dos garotos Lelê e Arthur. O jovem John Kennedy, que já havia entrado, levou perigo quando recebeu na marca do pênalti e obrigou Cássio a trabalhar. No lance seguinte, o atacante tricolor recebeu sozinho, mas furou e perdeu um gol incrível. No apagar das luzes, Fagner, que entrou no lugar de Méndez, fez cruzamento na medida para Róger Guedes cabecear deslocando o goleiro Fábio e dar números finais ao jogo.

continua após publicidade

FICHA TÉCNICA:

CORINTHIANS 2 X 0 FLUMINENSE

continua após publicidade

CORINTHIANS - Cássio; Bruno Méndez (Fagner), Gil, Murillo e Matheus Bidu; Roni, Fausto Vera (Giuliano) e Maycon (Renato Augusto); Adson (Wesley), Yuri Alberto (Felipe Augusto) e Róger Guedes. Técnico: Vanderlei Luxemburgo.

FLUMINENSE - Fábio; Samuel Xavier, Nino, Felipe Melo (John Kennedy) e Guga (Giovanni Manson); André, Martinelli, Arias, Ganso e Lima (Arthur); Cano (Lelê). Técnico: Fernando Diniz.

GOLS - Róger Guedes, aos 13 e aos 46 minutos do segundo tempo.

continua após publicidade

CARTÕES AMARELOS - Gil, Matheus Bidu e Fausto Vera (Corinthians); Felipe Melo e Samuel Xavier (Fluminense).

ÁRBITRO - Leandro Pedro Vuaden (RS).

RENDA - R$ 2.040.799,69.

PÚBLICO - 34.624 pagantes.

LOCAL - Neo Química Arena, em São Paulo (SP).