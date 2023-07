Róger Guedes alcança Jô e se torna o maior artilheiro da Arena do Corinthians

Além da classificação à semifinal da Copa do Brasil ao superar o América-MG nos pênaltis, após vitória no tempo normal por 3 a 2, o sábado teve um gostinho ainda mais especial para o atacante Róger Guedes. Ele se igualou a Jô como o maior artilheiro da Neo Química Arena, com 30 gols marcados. Foi dele o terceiro gol do time paulista.

"Agradecer a Deus pelo momento. Sou o maior artilheiro da Arena junto com o Jô. Eu brinco que sou o maior, pois eu também marquei pelo Criciúma, mas estou muito feliz pela atuação. Se for para ser campeão, a gente passa esse sufoco de hoje na semifinal e na final. O importante para gente é o título", disse Róger Guedes.

O atual camisa 10 do Corinthians alcançou a marca de 30 gols com 62 jogos na Arena. Jô precisou de 84 partidas para ter o mesmo número de gols. Róger Guedes deve ultrapassar o ex-atacante da equipe alvinegra muito em breve, já que o clube ainda disputa a Sul-Americana e o Campeonato Brasileiro, além da Copa do Brasil.

O técnico Vanderlei Luxemburgo também elogiou o camisa 10. "Toda vez que ele faz gol, ajuda a equipe a ganhar. Desde que eu cheguei aqui, eu tomei porrada, porque disse que Róger é mais de jogar por dentro do que por fora. Assim, ele tem mais condições de fazer gols. Quero mais que ele continue assim", afirmou.

No Corinthians desde 2021, Róger Guedes já disputou 123 jogos com a camisa alvinegra e marcou 42 gols, sendo 30 na Neo Química Arena. Além dele e de Jô como os maiores goleadores da Arena, o Corinthians tem Romero, ainda no atual elenco, com 27, Jadson, com 24, e Paolo Guerrero, com 15.

MAIS RECORDE

Não foi só Roger Guedes que teve uma atuação de destaque neste sábado, o goleiro Cássio foi decisivo nos pênaltis e continua quebrando marcas com a camisa corintiana.

Cássio é o maior pegador de pênaltis do Corinthians, agora, com 31 defesas, sendo seis neste ano e duas apenas diante do América-MG.

"Eu trabalho para isso, e a confiança vem de trabalho e dedicação. Eu estudei, abri mão e me preparei para esse momento. Hoje não é mais vai lá e pula no lado. Antigamente não tinha o que temos hoje em dia. Cria-se uma expectativa que sempre vou pegar um pênalti, mas sigo focado e venho conseguindo ajudar. Se tiver mais, espero continuar contribuindo", disse Cássio.

O Corinthians volta a campo nesta terça-feira, às 21h30, diante do Universitario-PER, no Monumental de Lima, pelos playoffs da Sul-Americana. No jogo de ida, o time paulista venceu por 1 a 0.