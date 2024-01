Rodrygo marca, Real Madrid alternativo derrota time da 4ª divisão e avança na Copa do Rei

Maior campeão da Liga dos Campeões e um dos clubes mais poderosos do mundo, o Real Madrid precisou de um pênalti para abrir o placar contra o Arandina, time da quarta divisão da Espanha, mas depois garantiu um triunfo tranquilo por 3 a 1 neste sábado e a classificação para as oitavas de final da Copa do Rei. O brasileiro Rodrygo deixou sua marca.

O técnico do Real Madrid, Carlo Ancelotti, escalou um time bastante alternativo. Vinicius Jr., Kroos e Tchouaméni nem foram relacionados para a partida, Rodrygo, Bellingham e Modric começaram no banco. O lateral-direito brasileiro Vinicius Tobias, de 19 anos, revelado pelo Internacional, fez sua estreia no time de Madri. O meia turco Arda Güler, de 18, também fez seu primeiro jogo com a camisa do clube.

O time da capital dominou o jogo disputado no estádio El Montecillo, em Aranda de Duero, mas foram poucas as chances criadas na primeira etapa. O placar só foi alterado com um pênalti no início do segundo tempo. Brahim foi derrubado quando invadia a área do Arandina.

Joselu cobrou e marcou aos 8 minutos. Na saída de bola, o time da casa se lançou à frente. No contra-ataque, a bola ficou dentro da área com Brahim, que ampliou, aos 9 minutos. Rodrygo, que entrou aos 15 minutos, marcou no último minuto do tempo regulamentar após passe de Brahim. Foi o 11º gol do atacante brasileiro em 22 partidas nesta temporada.

O Arandina conseguiu fazer a festa da torcida local com o gol de honra nos acréscimos. Cabral buscou a linha de fundo pelo lado direito do ataque e cruzou. A bola desviou em Nacho Fernández e entrou.

O próximo jogo do Real Madrid será teoricamente mais difícil. O time decide a Supercopa da Espanha na próxima quarta-feira contra o Atlético de Madrid.