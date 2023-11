Rodrygo marca duas vezes diante do Cádiz e garante a liderança do Real Madrid no Espanhol

Escalado de última hora, o atacante brasileiro Rodrygo marcou duas vezes contra o Cádiz neste domingo e garantiu a liderança provisória do Real Madrid no Campeonato Espanhol. Com vitória por 3 a 0, fora de casa, o time merengue tem 35 pontos após 14 rodadas. Com 34 pontos, o Girona enfrenta nesta segunda-feira o Athletic Bilbao e pode reassumir o topo da tabela.

Rodrygo não aparecia entre os titulares na lista divulgada inicialmente pelo Real Madrid, mas Brahim Díaz foi sacado do jogo após problemas estomacais e abriu espaço para o brasileiro.

Carlos Ancelotti não pôde contar com Vinicius Jr. e Camavinga, machucados durante a Data Fifa, mas teve o retorno do artilheiro Jude Bellingham, recuperado de lesão. O meia inglês deu o passe para o primeiro gol. Rodrygo acertou no ângulo após dominar a bola na corrida, aos 15 minutos do segundo tempo.

Aos 19 do segundo tempo, Modric encontrou o brasileiro na área. Rodrygo finalizou no lado direito de Ledesma e marcou pela segunda vez. E foi o brasileiro quem iniciou o contra-ataque e deu o passe para Bellingham tocar cruzado rasteiro para fazer 3 a 0. Foi o 11º gol do inglês, artilheiro do Espanhol.

Aos 34 minutos, Ancelotti tirou Rodrygo e Bellingham para a entrada de Lucas Vázquez e Gonzalo, já pensando em compromisso da Liga dos Campeões. O Real Madrid volta a jogar na quarta-feira, pela quinta rodada do Grupo C. No Santiago Bernabéu, o time recebe o Napoli e tenta manter os 100% de aproveitamento.

Fora de campo, o Real Madrid fez questão de homenagear o inglês Terry Venables, morto aos 80 anos. Ex-jogador de importantes times ingleses e da seleção de seu país, Venables também foi técnico da Inglaterra e do Barcelona nos anos 1980.

Nos outros dois jogos de domingo do Campeonato Espanhol, o Villarreal (15 pontos) venceu o Osassuna (14) por 3 a 1 e a Real Sociedad (25) bateu o Sevilla (12) por 2 a 1.