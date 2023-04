Rodrygo marca, Benzema faz hat-trick, e Real Madrid goleia Valladolid no Espanhol

(via Agência Estado)

Com um primeiro tempo arrasador, o Real Madrid não tomou conhecimento do Valladolid neste domingo, pelo Campeonato Espanhol e atropelou seu adversário por 6 a 0 no estádio Santiago Bernabéu. O destaque do jogo foi o centroavante Karim Benzema, que marcou três vezes e anotou o seu primeiro hat-trick do ano. Rodrygo, Asensio e Lucas Vásquez também balançaram.

A vitória leva o time do técnico Carlo Ancelotti aos 59 pontos na vice-liderança da competição. O próximo compromisso pelo Campeonato Espanhol acontece no sábado e o adversário é o Villarreal, novamente em Madri. No dia seguinte, o Valladolid visita o Almería.

O Real precisou de apenas meia hora de jogo para definir o resultado. E quem abriu a porteira foi o brasileiro Rodrygo. Ele recebeu a bola de Asensio, entrou na área e tocou na saída do goleiro para fazer 1 a 0, aos 21 minutos.

Três minutos depois teve início o show de Benzema que fez três gols em um intervalo de sete minutos. Aos 28, Vini Júnior cruza da esquerda, o goleiro falha, e Benzema só completa: 2 a 0. Três minutos depois, ele voltou a balançar a rede após troca de passes entre Rodrygo e Vini Júnior. Aos 35 minutos, de puxeta, o artilheiro do Real fez 4 a 0.

Com a vitória definida já no primeiro tempo, o Real voltou do intervalo para fazer o tempo passar e administrar a larga vantagem no marcador. Mesmo assim, ainda houve tempo para fazer mais gols. Aos 27 minutos, Asensio recebeu de Rodrygo e só escolheu o canto: 5 a 0.

Praticamente no último lance da partida, o Valladolid errou feio na saída de bola e acabou sendo punido. Hazard roubou a bola e tocou para Lucas Vázquez, que sozinho, só tirou do goleiro para fazer 6 a 0, e completar o placar.

Nas dependências do estádio, um ilustre convidado viu sua equipe ser massacrada pelos donos da casa. Ronaldo Nazário, presidente do Valladolid, assistiu ao jogo das tribunas e chegou a acenar para os torcedores durante o confronto.

O Celta de Vigo também foi a campo neste domingo pelo Espanhol e ficou no empate de 2 a 2 com o Almería jogando diante de sua torcida. Quem acabou saindo em vantagem, no entanto, foram os visitantes. Após cobrança de escanteio, Srdjan Babic subiu mais que a marcação e, de cabeça, mandou para as redes fazendo 1 a 0 aos sete minutos.

O empate veio quase na sequência. Aos dez minutos, o centroavante Seferovic recebeu a bola na área e, de perna esquerda, chutou no canto: 1 a 1. O Celta se lançou ao ataque em busca de uma virada, mas acabou cedendo espaços na defesa. E numa dessas escapadas, Puigmal aproveitou uma assistência de Suárez para voltar a colocar o Almería à frente. Embalado por sua torcida, o time da casa igualou novamente o marcador ainda na etapa inicial. Perez acertou uma bomba de fora da área e estufou a rede aos 44 minutos: 2 a 2.

Se o primeiro tempo foi intenso, na volta do intervalo os dois times diminuíram o ritmo. O Almería armou um forte esquema de marcação, conseguiu neutralizar as investidas do Celta de Vigo e segurou o empate de 2 a 2, fora de casa.