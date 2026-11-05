Rodrigo Garro tem lesão diagnosticada e pode desfalcar Corinthians na reta final do Brasileirão

O Corinthians pode ter o desfalque do meia Rodrigo Garro na reta final do Campeonato Brasileiro. O meia passou por exames nesta quinta-feira e teve diagnosticado um estiramento no ligamento colateral medial do joelho direito.

O clube não anunciou o prazo para o retorno do capitão da equipe, que corre o risco de não atuar mais nesta temporada.

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O meia iniciou tratamento no CT Joaquim Grava e vai depender da evolução no dia a dia para determinar o período de afastamento na equipe.

Garro se machucou na noite de quarta-feira, ainda no primeiro tempo do clássico contra o São Paulo, na Vila Belmiro. O duelo terminou sem gols.

O jogador sofreu um trauma seguido de entorse no joelho direito e passou por uma ressonância magnética nesta quinta-feira.

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A expectativa é que Garro dificilmente terá condições de reforçar o time no retorno do Campeonato Brasileiro, marcado para o dia 18, às 21h30 (de Brasília), contra o Botafogo, na Neo Química Arena.