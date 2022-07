Rodrigo Caio vai passar por tratamento conservador para tratar lesão no joelho

(via Agência Estado)

O técnico Dorival Jr. ganhou um problema para escalar o time do Flamengo. O clube revelou, em suas redes sociais, que o zagueiro Rodrigo Caio deverá ficar afastado do elenco um período para tratar uma lesão no joelho esquerdo.

"O atleta Rodrigo Caio sofreu uma entorse no joelho esquerdo, na partida contra o Corinthians, no último domingo. Após avaliação médica e de exames radiológicos foi constatada uma lesão no menisco medial", disse o comunicado.

"Inicialmente foi decidido, em comum acordo entre departamento médico e jogador, pelo tratamento conservador, através de fisioterapia e reabilitação específica. Caso o tratamento não tenha o sucesso esperado, não está descartada uma artroscopia para reparo", completou a nota.

Rodrigo Caio no primeiro tempo do jogo com o Corinthians e precisou ser substituído. Ele afirmou ter ouvido um 'estalo'. Antes, o defensor sofreu também após uma dividida com Du Queiroz.

Rodrigo Caio passou por uma artroscopia no joelho direito em dezembro. O zagueiro participou de 12 partidas na temporada, dez como titular.