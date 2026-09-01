Rodinei, ex-Flamengo, se junta a Arthur para reforçar 'parças de Neymar' no Santos

Rodinei é o mais novo reforço do Santos para a lateral direita. O atleta acertou o seu retorno ao futebol brasileiro após rescisão com o Olympiacos. A informação foi dada inicialmente pelo jornalista Venê Casagrande.

Aos 34 anos, o lateral vai assinar contrato com o Santos até o fim de 2027. A expectativa é de que ele chegue à Baixada Santista até o fim desta semana para realizar exames médicos e concluir os últimos detalhes antes da apresentação. Atualmente, Igor Vinicius é o único lateral-direito disponível, enquanto Gabriel Menino se recupera de lesão.

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O jogador ganhou destaque no futebol brasileiro durante a passagem pelo Flamengo quando conquistou duas Libertadores, um Campeonato Brasileiro e uma Copa do Brasil. Antes disso, passou por Avaí, Marcílio Dias, Corinthians, Penapolense, Crac e Ponte Preta.

Depois do período no Flamengo, Rodinei também defendeu o Internacional. O jogador estava no Olympiacos desde 2022 e agora retorna ao Brasil para reforçar o Santos.

Rodinei será o segundo reforço do Santos nesta janela de transferências. Antes dele, o clube acertou com o volante Arthur, que estava livre no mercado após deixar o Grêmio. Revelado pelo clube gaúcho e com passagens por Barcelona e Juventus, o jogador assinou com a equipe da Vila Belmiro até o fim de 2026.