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Rodinei assina contrato até 2027 no Santos e mostra confiança em 'fazer a torcida sorrir'

Escrito por (via Agência Estado)
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O experiente lateral-direito Rodinei foi oficializado no Santos nesta quarta-feira. Após assinar o contrato válido até dezembro de 2027, o jogador de 34 anos não escondeu sua alegria em voltar ao País e mostrou-se confiante em fazer a torcida santista sorrir.

"Rodinei é o novo reforço do Santos Futebol Clube! Com carreira vitoriosa no Brasil e na Europa, o lateral-direito, que estava no Olympiacos, da Grécia, assinou contrato com o Peixe até o final de 2027",anunciou o Sanrtos nesta quarta-feira.

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O jogador, que trocou o Flamengo pelo grego Olympiacos em 2022, estava emprestado ao Olympique de Marselha e chega para suprir uma carência de Cuca. O treinador teve de improvisar o atacante Davizinho na lateral-direita recentemente quando perdeu Gabriel Menino - grave lesão - e Igor Vinícius, atualmente o titular.

"É uma felicidade muito grande poder vestir a camisa de um clube gigantesco como o Santos. Estou chegando com muita vontade e sabendo da responsabilidade que é vestir essa camisa", celebrou Rodinei, revelando suas ambições. "Espero corresponder dentro de campo e, junto com meus companheiros, dar muitas alegrias para a torcida, pois sei que eles merecem sorrir", destacou o reforço.

Astro santista, Neymar é um entusiasta do futebol do lateral e fez de tudo por sua chegada, como já havia atuado para a contratação do volante Arthur, ex-Grêmio. O Santos também parece bem empolgado com a chegada de Rodinei.

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"Com velocidade, força física e presença constante no campo ofensivo, o lateral retorna ao futebol brasileiro para vestir o Manto Sagrado do Santos FC. Seja bem-vindo, Rodinei!", frisou o clube da Baixada.

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