Robson Bambu veste a 3 do Corinthians e quer resgatar a alegria: 'Desafio grande'

Da Redação

Robson Bambu está há oito dias no Corinthians e finalmente foi apresentado oficialmente. Assumiu o número 3, pediu para ser chamado apenas de Robson e não escondeu a alegria de ganhar nova chance para recuperar a alegria de jogar futebol. Aos 24 anos, ele espera representar bem a nova camisa, mostra ambição em ser titular e não esconde que será o "maior desafio" da carreira.

continua após publicidade .

O diretor de futebol Roberto Andrade deu as boas-vindas ao jovem de São Vicente e o entregou a camisa nova. Sorridente, Robson agradeceu e foi logo apresentando um discurso confiante.

"Primeiramente agradecer a Deus, a todo o grupo e a todo staff que me receberam muito bem. Desde o momento que pisei aqui estou me sentindo em casa", agradeceu, antes de elogiar os novos companheiros e mostrar suas metas. "Obviamente João Victor, Gil e Raul são excelentes zagueiros, têm um histórico aqui. João Victor um jovem, Gil, um cara experiente... mas chego com a mesma ambição. Primeiramente respeitar e buscar meu espaço com muita humildade, esperar minha oportunidade e quando ela surgir, agarrar da melhor forma. Todos vão acrescentar e ajudar da melhor maneira possível", disse.

continua após publicidade .

Robson passou 2021 praticamente sem atuar por causa de grave lesão no tornozelo. Ter uma oportunidade no Corinthians não passava pela cabeça e ele espera retribuir da melhor forma. "A gente passa por momentos difíceis na carreira, uma coisa normal. Eu vinha sem jogar e o Corinthians me deu essa oportunidade. Foi uma negociação rápida, estou muito feliz e vou procurar retribuir, dando meu melhor", prometeu.

"Todo jogador quer sempre estar jogando, comigo não é diferente. Tive minhas oportunidades, comecei no Santos, fiz base toda lá e dei continuidade no Athletico-PR (campeão da Copa do Brasil de 2019), depois fui para o Nice. Agora é pensar daqui para frente, sou um cara abençoado pela trajetória e vou procurar manter a regularidade. Estou com a cabeça boa, voltei de lesão, mas estou muito preparado e o mais importante será ajudar o Corinthians"

Sylvinho pode rodar o elenco neste início de temporada e Robson garante estar pronto para ajudar. Ele não esconde a euforia, tampouco a ansiedade. "Com certeza vai ser um desafio grande para mim, estou retornando agora... E principalmente pelo Corinthians estar voltando a disputar grandes competições. Estou feliz por participar e vou procurar encarar da melhor maneira possível", observou. "Venho trabalhando muito forte, Gil sempre me orientando, como outros jogadores, pois é um pouco complicado retornar de lesão, mas a oportunidade em algum momento vai aparecer e temos de estar preparados."