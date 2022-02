Robson Bambu é relacionado pela 1ª vez no Corinthians; Gil, Fágner e Jô poupados

Da Redação

O zagueiro Robson Bambu é a grande novidade entre os relacionados pelo técnico-interino Fernando Lázaro para a partida contra o Botafogo, em Ribeirão Preto, neste sábado, pelo Paulistão. Envolvido em um escândalo sexual, o jogador só seria inscrito no estadual quando o problema estivesse resolvido, mas o clube parece ter acreditado em seu depoimento e resolveu utilizá-lo. Ele deve ficar na reserva, enquanto o experiente Gil será poupado, assim como o lateral-direito Fagner e o atacante Jô.

Contratado no fim de janeiro do Nice, da França, Robson por enquanto apenas havia se envolvido em polêmicas no Corinthians. Além da acusação de estupro de vulnerável, já havia recebido multas por causa de atrasos nos treinos no CT Joaquim Grava. Com a possibilidade de fazer sua estreia, ele tenta provar que pode ser útil no campo e deixar as confusões para trás.

O Corinthians não informou os avanços na investigação do caso e muitos torcedores protestaram com sua inscrição na competição. A sugestão de muitos corintianos era de que o clube optasse pela rescisão do contrato, o que não deve ocorrer.

Depois de sentir dores musculares contra o Mirassol e ser substituído antes do fim contra o São Bernardo, Fagner vai ganhar mais um tempo para se restabelecer plenamente já que o confronto com o Red Bull Bragantino será apenas no dia 27 de fevereiro. Gil fica fora pelo planejamento do departamento fisiológico do clube com reforço da carga física aos atletas mais experientes. Jô ainda sobre com resquícios da covid-19.

Raul Gustavo deve formar a dupla defensiva com João Victor, com Robson na reserva. Na lateral-direito, João Pedro deve ser titular pela primeira vez no ano. Ele jogou os minutos finais contra o São Bernardo e agradou Fernando Lázaro. Mantuan será o atacante de área na reserva.

Líder com folgas do Grupo A, com 13 pontos, diante de sete de Água Santa, Guarani e Inter de Limeira, é possível que Fernando Lázaro ainda pode deixar algum dos mais experientes como opção de reserva.

Confira os 23 relacionados: Cássio, Ivan, Matheus Donelli; Bruno Melo, Fábio Santos, João Pedro e Lucas Piton; João Victor, Raul Gustavo e Robson Bambu; Adson, Cantillo, Du Queiroz, Giuliano, Luan, Paulinho, Renato Augusto, Roni, Willian e Xavier; Gustavo Mantuan, Gustavo Silva e Roger Guedes.