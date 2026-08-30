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Robinho Jr. inicia processo de cidadania italiana e entra no radar da seleção, diz jornal

Escrito por Estadão Conteúdo (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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Robinho Jr. pode ganhar uma nova possibilidade na carreira além da transferência para o futebol italiano. O atacante de 18 anos, que pertence ao Santos e está perto de ser emprestado ao Genoa, entrou no radar da seleção italiana, segundo a imprensa local.

O jogador está em processo para obter a cidadania italiana e, caso consiga a dupla nacionalidade, poderá ser uma opção para a seleção comandada por Roberto Mancini. De acordo com o jornal Il Secolo XIX, de Gênova, Robinho Jr. já é acompanhado pelo treinador.

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A possibilidade também foi destacada pela Gazzetta dello Sport neste domingo. O periódico cita a cidadania italiana como um fator que pode abrir caminho para o atacante defender a seleção do país.

Segundo o Primocanale, outro veículo de Gênova, Robinho Jr. está na Itália há alguns dias para cuidar dos procedimentos relacionados ao passaporte. O jogador tem direito à cidadania italiana por parte da mãe.

SANTOS ENCAMINHA EMPRÉSTIMO AO GENOA

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O Santos avançou nas negociações para emprestar Robinho Jr. ao Genoa. Os clubes chegaram a um acordo verbal e agora devem trocar os documentos para formalizar a transferência.

O contrato prevê o empréstimo do atacante por uma temporada, com opção de compra fixada em 8 milhões de euros, cerca de R$ 48 milhões. A informação foi divulgada pela ESPN.

O Peixe havia rejeitado a primeira proposta apresentada pelo Genoa e fez uma contraproposta. O clube brasileiro pediu que os italianos assumissem integralmente o salário do jogador, além do pagamento de uma taxa pelo empréstimo. O Genoa aceitou as condições e as tratativas avançaram.

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A última partida de Robinho Jr. pelo Santos foi em 21 de julho. Promovido ao elenco profissional no ano passado, o atacante disputou 15 partidas pelo clube em 2025 e deu uma assistência.

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Futebol Genoa Itália Robinho Jr. Santos
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