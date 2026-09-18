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Roberto Mancini anuncia primeira convocação em retorno à seleção italiana e chama 34 jogadores

Escrito por Estadão Conteúdo (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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A sexta-feira foi de trabalho para o técnico Roberto Mancini. Em seu retorno ao comando da seleção italiana, ele anunciou, pela primeira vez, os convocados que vão defender a Azzurra nos quatro primeiros jogos da Liga das Nações e chamou 34 atletas.

Com o projeto de reestruturar o futebol do país, o treinador, que acertou seu retorno em julho, tem a missão de resgatar uma das maiores potências do futebol mundial. Em uma de suas piores crises da história, a Itália ficou ausente das últimas três edições de Copa do Mundo.

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Nesta lista, nove nomes foram chamados para defender a seleção nacional pela primeira vez na carreira. Entre essas novidades estão o centroavante Mohamed Zoma, de 22 anos, que atualmente defende o Nüremberg, da Alemanha, e o zagueiro Eddy Kouadio, de 20 anos, do Monza.

Integrada ao grupo A da Liga das Nações, a Itália faz a sua estreia recebendo a Bélgica em Roma no dia 25 de setembro. Três dias depois, os italianos visitam a Turquia. No dia 2 de outubro, o encontro vai ser contra a França, fora de casa, e o último compromisso desses quatro jogos vai ser novamente contra os turno, mas em Bolonha.

Esta é a segunda passagem de Roberto Mancini como treinador da Azzurra. A primeira experiência foi entre os anos de 2018 e 2023. Neste período, ele conquistou o título da Eurocopa ostentou uma invencibilidade de 37 partidas com a seleção.

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VEJA A CONVOCAÇÃO DA ITÁLIA

- Goleiros: Carnesecchi (Atalanta), Donnarumma (Manchester City), Pessina (Bologna) e Vicario (Juventus);

- Defensores: Ahanor (Crystal Palace), Bastoni (Inter), Calafiori (Arsenal), Coppola (Paris FC), Di Lorenzo (Napoli), Dimarco (Inter), Ghilardi (Roma), Kayode (Brentford), Kouadio (Monza), Mancini (Roma) e Scalvini (Atalanta).

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- Meio-campistas: Barella (Inter), Cristante (Roma), Doumbia (Sporting), Fagioli (Fiorentina), Frattesi (Lazio), Mandragora (Torino), Romano (Cagliari) e Tonali (Tottenham).

- Atacantes: Cambiaghi (Bologna), Pio Esposito (Inter), S. Esposito (Sassuolo), Inacio (Borussia Dortmund), Kean (Como), Maldini (Cagliari), Raspadori (Atalanta), Scamacca (Atalanta), Vergara (Napoli), Zaniolo (Udinese) e Zoma (Norimberga).

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