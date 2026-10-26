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Robert Renan, zagueiro do Vasco, sofre acidente de carro e se manifesta: 'Livramento'

Escrito por Estadão Conteúdo (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O zagueiro Robert Renan, do Vasco, sofreu um grave acidente de carro na manhã desta segunda-feira, mas saiu ileso do ocorrido. O jogador capotou sua BMW X6 nas proximidades do condomínio onde reside, no Rio de Janeiro.

Mesmo com o susto, o defensor passa bem e participou normalmente das atividades com o elenco comandado por Pedro Emanuel no CT vascaíno.

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De acordo com o jornalista Rod Silvério, o acidente aconteceu após o carro passar por um buraco profundo, causando o rompimento do pneu e o capotamento. Imagens do veículo circularam nas redes sociais e deixaram os torcedores apreensivos. Robert Renan se pronunciou no Instagram e agradeceu a preocupação, confirmando que não se machucou no acidente.

Embalado após vencer o Corinthians por 3 a 2, o Vasco voltará a entrar em campo nesta quinta-feira (29), quando enfrentará o Flamengo, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo acontecerá no Engenhão e terá início às 20h.

Neste momento, o Vasco é o 13° colocado, com 38 pontos, cinco à frente do Corinthians, clube que abre a zona de rebaixamento. Por outro lado, o Flamengo ocupa a segunda posição, com 67 pontos, dois atrás do líder Palmeiras.

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