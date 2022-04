River Plate repudia gestos racistas e xenófobos de torcedor em jogo com Fortaleza

Da Redação

O jogo entre River Plate e Fortaleza pela Copa Libertadores ficou marcado, na noite de quarta-feira, por um gesto racista por parte de alguns torcedores da equipe argentina em direção ao espaço reservado ao adversário brasileiro no estádio Monumental de Núñez, em Buenos Aires. Foram atiradas bananas em direção a torcedores do time cearense.

continua após publicidade .

Após a ampla divulgação em vídeo do ocorrido, o River veio à público repudiar o ato racista e xenófobo cometido por sua torcida e prometeu esforços para identificar os responsáveis. Um dos vídeos mostra com clareza o rosto de um dos torcedores que atirou a banana na direção dos brasileiros.

"O River Plate expressa sua absoluta rejeição aos gestos racistas e xenófobos de um torcedor em relação ao lado visitante e anuncia que já está implementando as medidas correspondentes para identificar o culpado e aplicar as sanções cabíveis", disse o clube argentino em nota.

continua após publicidade .

O Fortaleza também usou as redes sociais para se manifestar sobre o ocorrido. O time tricolor ponderou que foi bem recebido em sua passagem pela capital da Argentina, mas cobrou punição ao torcedor que cometeu o ato racista.

"O Fortaleza Esporte Clube repudia, de forma veemente, o ato de racismo e xenofobia ocorrido no Estádio Monumental de Núñez por um torcedor da equipe local. O clube foi bem recebido, a torcida desfrutou Buenos Aires por inteira e o crime, em específico, machuca o esporte. O racista e xenófobo deve ser identificado, localizado e punido pelas autoridades competentes.", iniciou o Fortaleza, em manifestação em suas páginas oficiais.

"Somos dois milhões de torcedores e torcedoras, somos de todas as classes e de todas as cores. O River Plate, um dos maiores clubes do mundo, nos recebeu de forma educada, honrosa, o que nada se compara ao ato em questão. Racismo e xenofobia são crimes, e nossa instituição reforça o pedido de um posicionamento oficial da Conmebol Libertadores para a rápida identificação do autor para que todas as medidas cabíveis sejam tomadas", expressou o clube cearense em nota.

A partida terminou com vitória do River Plate por 2 a 0 pela 2ª rodada da fase de grupos da Libertadores. Os times voltam a se encontrar no dia 5 de maio, às 19h. Dessa vez, o duelo será em Fortaleza, na Arena Castelão.