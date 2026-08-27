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River Plate gastou mais que Palmeiras e Flamengo, dá novo vexame e amplia crise

Escrito por Alan Favaron (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O River Plate decepcionou na Copa Sul-Americana e foi eliminado pelo Santa Fé, da Colômbia, nos pênaltis, na quinta-feira, 27, nas oitavas de final. Apesar do grande investimento feito pelo time argentino, a campanha na competição continental acabou antes do esperado, após dois empates com o rival colombiano e ser derrotado na marca da cal.

A fase atual do River não é nada boa. Desde o retorno após a pausa para a Copa do Mundo, a equipe disputou nove jogos e soma apenas uma vitória, com três empates e cinco derrotas. A sequência custou a vaga na Sul-Americana e resultou em um desempenho abaixo do esperado no Campeonato Argentino.

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No Clausura, segunda parte da primeira divisão da Argentina, o clube somou apenas quatro pontos em seis partidas e está na 14ª colocação no Grupo B. Além disso, tem cinco pontos a menos que o Barracas Central, primeiro time na zona de classificação para a próxima fase. Restam mais dez rodadas para o fim da fase classificatória.

Assim, o treinador Eduardo Coudet balança no cargo e, segundo o Diário Olé, não deve permanecer na função. O comandante tem 27 partidas no time argentino, com 13 vitórias, seis empates e oito derrotas, um aproveitamento de 55,5%.

Porém, a queda na Copa Sul-Americana não foi a primeira eliminação decepcionante do River Plate na temporada. Na Copa da Argentina, perdeu para o Aldosivi, enquanto no Torneio Apertura perdeu a final para o Belgrano.

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Resultados que geram incômodo, ainda mais pelo investimento do clube nas últimas temporadas. Somente na janela de transferências de julho e agosto desta temporada, o River Plate gastou 52,4 milhões de euros (R$ 314,4 milhões na cotação atual), segundo o Transfermarkt.

A principal contratação foi o meia Thiago Almada, desejado por times brasileiros, mas que foi contratado pelos argentinos por 20 milhões de euros (R$ 120 milhões). Outros nomes que chegaram à equipe, com cifras maiores que 5 milhões de euros (R$ 30 milhões), foram os meio-campistas Arambarri e Tobias Andrada, o lateral Francisco Ortega e o atacante Ángel Correa.

Durante esta janela, Coudet teve adicionados ao seu elenco três atletas que conquistaram a Copa do Mundo de 2022 pela Argentina. Além de Almada e Correa, o zagueiro Nicolás Otamendi desembarcou sem custos, após deixar o Benfica, de Portugal.

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Além disso, na janela do começo de 2026, o clube já havia gastado 16,1 milhões de euros (R$ 96,5 milhões) em contratações, quando trouxe os volantes Aníbal Moreno e Fausto Vera, o zagueiro Tobias Ramírez, o meia Kendry Páez e o lateral Matías Viña, além de manter Giuliano Galoppo. Ao todo, foram gastos 68,5 milhões de euros (R$ 411 milhões) em reforços neste ano.

Palmeiras e Flamengo, as duas equipes que vêm investindo pesado em contratações no futebol brasileiro, estão atrás do River em valores gastos em reforços em 2026. Enquanto o clube carioca soma 53,7 milhões de euros (R$ 322 milhões) gastos, o time paulista desembolsou 34,9 milhões de euros (R$ 209 milhões).

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