Rival do Brasil na Copa, Camarões segue sem vencer amistosos: 1 a 1 com a Jamaica

Última adversária do Brasil na fase de grupos da Copa do Mundo do Catar, a seleção de Camarões segue sua rotina de não conseguir vencer amistosos de preparação para a principal competição do futebol. Nesta quarta-feira, jogando em casa, saiu perdendo da Jamaica e foi salva por gol de Kaiba, no empate por 1 a 1 no Estádio Ahmadou Ahidjo, em Yaoundé.

Desde que Vincent Aboubakar, o camisa 10 camaronês, provocou o Brasil, dizendo que a equipe de Tite não é a mesma do passado e que não impõe medo, a esquadra africana só acumula fracassos, mostrando que pode chegar ao Catar como "saco de pancadas do Grupo G.

Além do empate sofrido diante da Jamaica, nesta quarta-feira, Camarões vinha de duas derrotas seguidas em amistosos disputados na Coreia do Sul. Primeiro, levou 2 a 0 do Usbequistão, depois foi superado pelos donos da casa, que também estarão no Catar, desta vez caindo por 1 a 0, gol do astro Son.

Nesta sexta-feira, a equipe africana faz seu último amistoso, contra o Panamá, antes da estreia no Grupo G, diante Suíça, no Estádio Al Janoub, dia 24. O confronto com o Brasil será somente dia 2 de dezembro, fechando a primeira fase, em Lusail.

O anfitrião Catar, por sua vez, festejou um importante triunfo em amistoso contra a Albânia, por 1 a 0, gol do meio-campista Almoez Ali, no Estádio Municipal, de Marbella, na Espanha. Depois de tropeços contra Jamaica (1 a 1), Canadá (0 a 2) E Chile (2 a 2), a seleção desencantou antes de abrir a Copa contra o Equador, dia 20.

Em outro amistoso do dia, o México não tomou conhecimento do Irã em confronto de seleções que estarão no Catar. Vega abriu o caminho para a goleada por 4 a 0 logo com quatro minutos. Após o intervalo, Mori, Gallardo e Antuna fecharam a surra. Os mexicanos estão no Grupo C, ao lado de Argentina, Arábia Saudita e Polônia. Já o Irá compõe a chave C com Inglaterra, Estados Unidos e País de Gales.