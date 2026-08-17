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Rival de João Fonseca faz 'cera' com cadarço e desperta ira de adversários no tênis

Escrito por Alan Favaron (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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A vitória de Rafael Jódar sobre Denis Shapovalov na segunda rodada do Masters 1000 de Cincinnati, no último sábado, 15, gerou polêmica. O tenista espanhol irritou seu adversário por conta de suas constantes paralisações durante o duelo.

Em quadra, Jódar precisou de 2h56 para derrotar Shapovalov por 2 sets a 1, com parciais de 7/5, 4/6 e 7/5. Em um confronto difícil, o número 11 do mundo precisou reverter um 5/1 no placar no terceiro set para sair com a vitória.

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Porém, foi no momento de desvantagem que as paralisações polêmicas surgiram. O espanhol precisou parar para resolver problemas nos calçados. Houve pausas para trocar cadarços rompidos e ajustar as palmilhas, o que irritou o adversário.

Assim, ao fim da partida, depois do aperto de mãos, Shapovalov foi tirar satisfação em quadra. O tenista se mostrou bastante incomodado com a situação após a eliminação no Masters 1000 de Cincinnati.

Questionado sobre o assunto, o tenista espanhol afirmou que a situação saiu do controle e garantiu que tomará mais cuidado nos próximos jogos. "Não tinha como controlar. Meus cadarços arrebentaram e precisei resolver. Para evitar atraso, vou entrar com mais pares prontos e material extra na próxima partida."

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Esta não é a primeira vez que Rafael Jódar se envolve em polêmicas relacionadas a paralisações durante as partidas. Na final do ATP 500 de Washington, nos Estados Unidos, o espanhol interrompeu o jogo por cerca de quatro minutos no início do segundo set para trocar o cadarço do tênis.

Pouco depois, voltou a parar a partida, desta vez por menos tempo, antes de Fritz sacar para o game em 5 a 4, para receber atendimento devido a dores no punho após uma queda em quadra. Na ocasião, Fritz chegou a rir para sua equipe durante a paralisação.

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