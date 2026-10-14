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Rival de Fonseca acumula mais uma polêmica e leva advertência por ofender um boleiro

Escrito por (via Agência Estado)
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Talentoso tenista que disputa com o brasileiro João Fonseca o status de jovem prodígio da modalidade, o espanhol Rafael Jódar vem acumulando vitórias e também polêmicas na ainda precoce carreira. Nesta quarta-feira, durante a virada diante do holandês Botic van de Zandschulp - 6/7 (4/7), 6/4 e 6/2 pelas oitavas no ATP de Xangai - acabou batendo boca com o árbitro de cadeira após levar uma advertência por ofender um boleiro.

Irritado por não conseguir apresentar o seu melhor tênis após perder um duro primeiro set, por 7 a 6, o espanhol de 20 anos acabou se irritando e disparou contra o boleiro com 40 a 40 no começo da parcial seguinte. "Me dá a p... dessa toalha, car...", disse Jódar, rapidamente repreendido pela arbitragem.

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"Dá uma aviso (advertência por conduta antidesportiva) para ele", anunciou o árbitro de cadeira, Jimmy Pinoargote. O tenista se dirigiu para se justificar, dizendo que apenas pediu a toalha ao garoto de 13 anos. "Você me da uma advertência? Eu não disse nada de ruim a ele", se defendeu, sem convencer.

"Eu entendo, mas não é assim (que se fala). Peça a mim e eu peço a ele", explicou o árbitro, pelo fato de o boleiro ter demorado a entregar a toalha em game em andamento e confirmando a ofensa do espanhol. "E não posso repetir, você sabe o que disse e não posso repetir agora. Não é assim, não falamos assim com eles."

Jódar, contrariado, não aceitou a punição e ainda disparou contra o árbitro. "Estamos jogando faz uma hora e dez minutos. Eu digo uma coisa e você já me dá um aviso, é inacreditável. Dá para ver que você não está em quadra."

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Em Roland Garros, um possível empurrão em uma boleira também deixou a imagem de Jódar arranhada. Mas vídeos confirmaram, mais tarde, que a garota apenas tropeçou quando ele apareceu em seu caminho. O espanhol, contudo, é temperamental e já apareceu quebrando raquete com violência, fazendo cera ao mexer no cadarço e por ignorar crianças, o que causa repulsa a seu comportamento.

Com a cabeça mais fria, Jódar conseguiu a virada diante do holandês e terá Casper Ruud nas quartas de final do ATP de Xangai, em compromisso agendado para esta quinta-feira. O norueguês avançou com mais facilidade, após o canadense Félix Auger-Aliassime abandonar por lesão no primeiro set, quando perdia por 5 a 2.

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