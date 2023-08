Ríos festeja gol no Cuiabá e pede foco na Libertadores: 'Sabemos a importância do jogo'

Autor do gol que definiu a vitória de 2 a 0 sobre o Cuiabá neste sábado, o jogador Richard Ríos valorizou o resultado obtido fora de casa. Ao final da partida, ele disse estar feliz pelo seu momento no clube e falou que o time está no caminho certo.

continua após publicidade

"Feliz pelo jogo que o Palmeiras realizou e pelo gol que eu marquei. Honrado pelo trabalho que estou fazendo. Viemos para fazer os três pontos e viemos para vencer e competir", comentou o jogador logo depois da partida.

Com a missão cumprida, o Palmeiras assumiu a vice-liderança do Campeonato Brasileiro. A equipe paulista contabiliza agora 37 pontos e tem 11 a menos que o líder Botafogo.

continua após publicidade

Passada a euforia de ajudar o time a conseguir os três pontos, Ríos mencionou a partida de quarta-feira, pela Libertadores. Nas palavras do atleta, o foco agora passa a ser o torneio sul-americano.

"Sabemos da importância deste jogo de quarta-feira", afirmou o atleta que anotou o segundo gol do triunfo. O Palmeiras faz o jogo ida das quartas de final diante do Deportivo Pereira, da Colômbia, fora de casa. O confronto acontece nesta quarta-feira. O duelo de volta está agendado para o dia 30 de agosto, no Allianz Parque.

Já pelo Campeonato Brasileiro, o próximo compromisso é no final de semana. O time do técnico Abel Ferreira recebe o Vasco no domingo com a missão de diminuir a distância para o primeiro colocado.