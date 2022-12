Rio Open confirma Thiem, Musetti e Schwartzman na edição de 2023

(via Agência Estado)

A organização do Rio Open confirmou nesta quinta-feira mais três tenistas de peso na chave principal da sua edição 2023. O torneio de nível ATP 500, a ser disputado entre os dias 18 e 26 de fevereiro, terá o austríaco Dominic Thiem, campeão do US Open de 2020, o italiano Lorenzo Musetti e o argentino Diego Schwartzman.

Do trio anunciado nesta quinta, somente Musetti será estreante. O jovem de 20 anos é o atual 23º do mundo e uma das apostas da sua geração. "Estou muito animado para jogar no Rio pela primeira vez. Já ouvi tantas coisas boas sobre a cidade, o torneio e especialmente a torcida", afirmou o italiano.

Thiem, por sua vez, voltará ao saibro do Jockey Club Brasileiro, após estar ausente no torneio neste ano. Ele foi campeão no Rio em 2017 e é um dos mais experientes da chave de 2023. Em fase difícil, o austríaco ocupa no momento a 103ª posição do ranking, após uma série de problemas físicos nas últimas duas temporadas.

"Não é segredo nenhum que eu adoro jogar no Rio. A gira sul-americana de saibro tem sido fundamental na minha carreira em muitos modos. Sempre me senti muito bem recebido e em casa nas quadras do Jockey Club e estou muito ansioso para voltar para o Rio Open em 2023", afirmou o ex-número 3 do mundo. Schwartzman também já foi campeão do Rio Open, em 2018, e vice neste ano.

"Para o Rio Open é um privilégio poder contar com outro nome da nova geração de tenistas como o Musetti e é sempre especial poder contar com a presença de dois dos melhores jogadores de saibro. O Thiem chega em um momento diferente da carreira sendo a primeira participação dele no Rio desde o titulo do US Open de 2020. O Schwartzman teve mais uma temporada consistente e segue firme no Top 25 e o Musetti vai aos poucos se relevando com uma das novas sensações da ATP", disse Luiz Carvalho, diretor do Rio Open.