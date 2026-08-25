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Rio Open anuncia ampliação de complexo e das quadras para receber 50% mais público em 2027

Escrito por (via Agência Estado)
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Rio Open anuncia ampliação de complexo e das quatro quadras para receber 50% mais público em 2027

Sucesso a cada edição, sempre registrando estrelas mundiais, o Rio Open de 2027 chegará com mais aconchego e modernidade para o público que costuma lotar as quatro quadras de saibro para prestigiar o ATP 500 brasileiro. Nesta terça-feira, a organização do torneio anunciou uma reformulação geral do complexo, incluindo ampliação da capacidade nas quadras em mais de 50%.

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"O Rio Open inicia um novo capítulo de sua história a partir da edição de 2027. O torneio passará por uma expansão no Jockey Club Brasileiro, aumentando a escala, a capacidade e a experiência do maior torneio de tênis da América do Sul", informou a organização.

As medidas são necessárias e chegam impulsionadas pelo crescimento do tênis no Brasil, com João Fonseca escalando o ranking e chamando atenção dos tenistas do planeta, enquanto Luisa Stefani, Orlando Luz e Rafael Matos brilham nas competições em duplas.

"Pela alta demanda de público e pela consolidação do torneio como um dos principais eventos esportivos e de entretenimento do país, o Rio Open passará a expansão de suas principais áreas para o Pião do Prado", continuou a organização. "O novo espaço amplia a capacidade das quadras de jogo, assim como da área coberta, de entretenimento e de gastronomia, ofertando mais conforto e uma experiência ainda mais completa para mais fãs da modalidade."

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O complexo do Rio Open no Jockey Club, com área total de 67 mil m² será ampliado em 67% da sua capacidade. Confiante em ter ao menos 50% de aumento em seu número de espectadores, a organização vai deixar a Quadra Central Guga Kuerten com 9.500 pessoas (54% maior).

As outras três quadras do complexo também receberão mais público. A quadra 1 mais que dobrará sua capacidade, para receber 2.500 pessoas, enquanto a quadra terá 400 espaços e a 3, mais 200. Já a área coberta do complexo será três vezes maior que a atualidade.

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