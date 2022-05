Rigoni valoriza pontos conquistados fora de casa após jogo ruim do São Paulo

Da Redação

O São Paulo não fez uma boa apresentação em Viña del Mar, no Chile, durante o empate sem gols com o Everton nesta quinta-feira, mas se manteve em uma situação favorável na Copa Sul-Americana. Isso porque esse foi o último jogo da fase de grupos em que o time paulista atuou como visitante, e o saldo jogando em tal condição é positivo, como reforçou o atacante Emiliano Rigoni depois da partida.

Em três jogos fora de casa, os são-paulinos venceram duas vezes antes do empate desta noite, portanto somaram sete pontos. "Partida difícil, era importante para nós somar pontos aqui. Agora, temos dois jogos em casa e espero que possamos nos classificar. Os sete pontos fora de casa foram muito importantes para nós", avaliou o argentino de 29 anos em entrevista à Conmebol TV.

Além de pontuar bem fora de casa no torneio continental, o São Paulo venceu a única partida disputada no Morumbi, onde fez 2 a 0 no Everton em abril. A expectativa é que as últimas duas rodadas, que serão disputadas em casa, terminem com desfecho parecido. "Vamos trabalhar muito bem nos dias que temos pela frente. São dois jogos como mandante, com a nossa torcida, no nosso campo. Esperamos poder fazer jogos como estamos fazendo no nosso estádio", concluiu Rigoni.

Líder do Grupo D, com dez pontos, o São Paulo terá folga da Sul-Americana na próxima semana e só volta a jogar pelo torneio no dia 19, quando recebe o Jorge Wilstermann na capital paulista. No dia 25, retorna ao Morumbi para enfrentar o Ayacucho na rodada de encerramento da fase de grupos.

Antes, contudo, os comandados de Rogério Ceni têm outros compromissos importantes. Primeiro, contra o Fortaleza, no domingo, pelo Brasileirão. Depois, enfrenta o Juventude pela rodada de volta da terceira fase da Copa do Brasil, na próxima quinta-feira, em casa, após empate por 2 a 2 no jogo de ida.