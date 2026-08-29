Richarlison pede para sair do Tottenham e não é relacionado em jogo da Premier League

O Tottenham foi superado pelo Newcastle por 2 a 0 neste sábado, 29, em partida da segunda rodada da Premier League. Após o jogo, o técnico Roberto De Zerbi revelou que o brasileiro Richarlison não foi relacionado para o duelo por ter pedido para sair da equipe de Londres.

Artilheiro do clube inglês na última liga nacional, Richarlison foi titular no jogo de estreia da atual temporada, diante do Brentford. Agora, ele foi substituído pelo egípcio Omar Marmoush, que chegou recentemente do Manchester City.

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Durante a pré-temporada, De Zerbi já havia falado sobre a possibilidade do atacante de 29 anos deixar o Tottenham. "Não entendi bem porque às vezes ele diz que quer ficar, às vezes diz que quer sair. Não há problema nenhum. Ele é um cara adorável. Todos nós o conhecemos. Ele trabalha duro todos os dias com seriedade", contou o italiano na época.

Richarlison foi contratado pelo time londrino em julho de 2022, após se destacar com a camisa do Everton. Porém, na nova equipe, o brasileiro não conseguiu repetir o mesmo desempenho, situação que o deixou de fora da seleção para a disputa da Copa do Mundo de 2026.

A janela de transferências da Premier League se encerra na próxima terça-feira, dia 1º de setembro. Na sequência, o Tottenham entra em campo no sábado, 5, às 11h (de Brasília), quando encara o Nottingham Forest.