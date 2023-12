Richarlison marca, Tottenham bate o Everton e emplaca 3ª vitória seguida no Inglês

Com um início de jogo eletrizante e um final de partida dramático, o Tottenham derrotou o Everton por 2 a 1, neste sábado, pelo Campeonato Inglês, e garantiu um lugar entre os quatro primeiro colocados na tabela. Richarlison deixou a sua marca de artilheiro ao abrir o placar. Depois de construir uma vantagem de dois gols em 17 minutos, com o coreano Son Heung-Min, o time do técnico Ange Postecoglou sofreu um gol no final e teve que suportar a pressão do rival até o fim do confronto.

Com o adiamento do compromisso do Manchester City, que conquistou o Mundial de Clubes nesta sexta-feira, o time do técnico o Tottenham contabiliza 34 pontos e aparece em quarto lugar. Já o Everton fica estacionado nos 16 pontos.

A próxima rodada tem início na metade da semana que vem. O Tottenham desafia o Brighton no Falmer Stadium, na quinta-feira, e espera manter o embalo na competição. Um dia antes, o Everton, que teve interrompida uma série de quatro triunfos, tenta a reabilitação diante do Manchester City de Pep Guardiola.

Disposto a utilizar o fator campo como arma, a equipe londrina iniciou o jogo em um ritmo acelerado e a estratégia deu muito certo. Depois de duas tímidas investidas do adversário, o Tottenham fez a alegria das arquibancadas com um gol de Richarlison. Ele aproveitou jogada da direita iniciada por Johnson e só empurrou para as redes: 1 a 0 aos oito minutos.

O estádio se transformou em caldeirão e, com 17 minutos, a vantagem aumentou. O coreano Son Heung-Min teve a chance de finalizar dentro da área e não desperdiçou: 2 a 0.

O Everton passou a utilizar as faltas para conter o ímpeto do adversário e Onana e Gueye foram advertidos com cartão amarelo. À espera do rival para explorar os contra-ataques, o Tottenham diminuiu o ritmo e optou por administrar a vantagem até o intervalo.

Na etapa final, um susto. O meia português Andre Gomes roubou a bola do brasileiro Emerson Royal e cruzou para Calvert-Lewin diminuir. O juiz foi chamado ao monitor de vídeo e invalidou o gol por falta de ataque no lance.

A nove minutos do fim, a partida voltou a entrar num ritmo alucinante. Isso graças a um gol de Andre Gomes, que recolocou o Everton na partida. Após cobrança de escanteio, o português aproveitou uma sobra para bater cruzado e descontar.

A partir daí, a pressão total foi do Everton, que colocou todo o seu time no campo de ataque em busca do empate. Nos acréscimos, os visitantes ainda carimbaram o travessão. Na base do chutão, o Tottenham se fechou na defesa e conseguiu garantir a vitória

Mais três jogos completaram a rodada deste sábado. O Burnley visitou o Fulham e, com gols de Wilson Odobert e Sander Berge, garantiu os três pontos com a vitória de 2 a 0. O Luton teve o apoio de sua torcida para vencer o Newcastle por 1 a 0. Andros Townsend foi o herói da partida.

Já o Nottingham Forest, que contou com a estreia do técnico português Nuno Espírito Santo, acabou derrotado pelo Bournemouth por 3 a 2. Todos os gols saíram na etapa final. Anthony Elanga e Chris Wood marcaram para o time da casa. Artilheiro do confronto, Dominic Solanke fez os três gols do Bournemouth.