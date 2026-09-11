Richarlison lamenta acerto frustrado com Vasco: 'Dessa vez foi por pouco'

A novela sobre uma possível chegada de Richarlison no Vasco chegou ao fim. O atacante publicou um vídeo na noite desta sexta-feira, 11, em que revelou ter ficado perto de acertar com o clube carioca. A negociação, porém, não avançou, e o jogador permanecerá no Tottenham. O atleta lamentou o desfecho e afirmou que espera realizar o desejo de vestir a camisa vascaína em outra oportunidade.

"Tinha deixado bem claro com Pedrinho, com Felipe, desde o início da nossa conversa, que eu queria defender o Vasco até dezembro. Apareceram outros clubes, outras propostas, mas deixei bem claro com Pedrinho, com Felipe, que a prioridade era eles até dezembro", falou Richarlison sobre o acordo com o Vasco em seu vídeo.

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O atleta destacou que sua intenção era permanecer no clube somente até dezembro e que não gostaria de assinar um contrato longo. Além disso, o atacante comentou sobre o limite para empréstimos internacionais atingido pelo Tottenham, que impediu a transferência para o clube carioca.

"Infelizmente, o Tottenham também excedeu lá o limite de empréstimo e por isso que não deu certo também. Mas é isso. Queria agradecer a vocês aí, torcedores do Vasco, que mandaram muitas mensagens de carinho, perguntando até que horas, que dia eu ia estar no aeroporto para irem fazer uma festa e buscar, mas vamos deixar para uma próxima", afirmou.

RICHARLISON TENTOU DEIXAR O TOTTENHAM NESTA JANELA

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A possibilidade de Richarlison defender o Vasco ganhou força no início desta semana, quando o atacante aceitou a possibilidade de ser emprestado ao clube até dezembro. O Tottenham, porém, já havia atingido o limite de seis jogadores cedidos por empréstimo a clubes de outras federações, previsto nas regras da Fifa.

Com o empréstimo inviabilizado, as conversas entre Vasco, Tottenham e Richarlison seguiram em busca de uma alternativa para a transferência. Segundo o The Times, o clube inglês chegou a aceitar uma proposta de 20 milhões de libras pelo atacante, mas Richarlison não chegou a um acordo sobre os termos pessoais e a negociação não foi concluída.

A situação do atacante no clube inglês já era complicada. Richarlison ficou fora da lista de 25 jogadores do Tottenham para a Premier League e passou a treinar separado do elenco principal. De acordo com o The Times, o brasileiro também avalia alternativas legais para tentar rescindir seu contrato com o clube. Sem acordo nesta janela, Richarlison seguirá no Tottenham.