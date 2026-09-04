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Richarlison fica fora da lista do Tottenham para Premier League e abre caminho para time turco

Escrito por Estadão Conteúdo (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O futuro de Richarlison no Tottenham ganhou contornos dramáticos. O atacante brasileiro ficou fora da lista de jogadores inscritos pelo clube para a primeira metade da Premier League e agora vê uma proposta do Trabzonspor, da Turquia, transformar-se no caminho mais provável para evitar meses de ostracismo na Inglaterra.

A ausência foi confirmada na relação oficial divulgada pelos Spurs. O Tottenham inscreveu 25 jogadores e deixou o camisa 9 de fora, mesmo incluindo atletas que enfrentam problemas físicos, como Xavi Simons e Wilson Odobert. A decisão indica que Richarlison não faz parte dos planos imediatos do técnico Roberto De Zerbi.

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Caso permaneça no clube, o brasileiro não poderá disputar partidas da Premier League até a abertura do próximo período de inscrições, em janeiro. A situação não impede uma eventual utilização em outras competições, desde que o atacante seja registrado nas listas específicas.

A exclusão acontece em meio a uma relação cada vez mais desgastada. De Zerbi revelou que Richarlison comunicou, ainda no começo da pré-temporada, o desejo de deixar Londres. "A intenção dele era sair", afirmou o treinador, que também declarou querer trabalhar apenas com jogadores comprometidos em permanecer no Tottenham.

Com as principais janelas europeias encerradas, o Trabzonspor aparece como a alternativa mais concreta. O clube turco apresentou uma investida avaliada em cerca de 20 milhões de libras, aproximadamente R$ 145 milhões na cotação atual, mas o Tottenham não aceitou as condições iniciais.

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Uma nova tentativa ainda pode ser realizada enquanto o mercado da Turquia permanecer aberto. Richarlison também teria recebido uma proposta salarial capaz de elevar consideravelmente seus vencimentos. Segundo a imprensa inglesa, o acordo oferecido pelo Trabzonspor poderia triplicar o salário do brasileiro.

As partes ainda precisam superar obstáculos. O Tottenham deseja recuperar uma parcela relevante do investimento feito na contratação do atacante, enquanto Richarlison analisa o impacto esportivo e familiar de deixar a Inglaterra.

Antes da proposta turca, Richarlison tentou construir um retorno ao Everton, clube no qual viveu um dos melhores períodos da carreira. As conversas, entretanto, não chegaram a um acordo definitivo.

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