Richard Ríos vê Palmeiras com ânimo renovado para o clássico após triunfo em Curitiba

Poucas horas após desencantar no Brasileirão com 2 a 0 na casa do Coritiba, neste domingo, o Palmeiras já voltou às atividades pensando no clássico diante do São Paulo, nesta quarta-feira, no Allianz Parque. Novo titular da equipe após a lesão de Gabriel Menino, o volante colombiano Richard Ríos acredita que o resultado positivo reanima a equipe para a continuação da temporada e dá confiança para busca de "vingança" contra o rival.

O Palmeiras foi eliminado na Copa do Brasil com duas derrotas para o São Paulo, a última no Allianz Parque, palco do próximo jogo. Querendo emplacar série de vitórias após somar quatro derrotas seguidas, O Palmeiras promete grande futebol em sua casa.

"É sempre difícil perder como foi nessa última sequência nossa, mas ontem (domingo) fizemos um jogo bom fora de casa e isso vai dar confiança para o time", enfatizou Richard Ríos. "A gente vem fazendo as coisas da melhor forma, trabalhando bem, e vamos continuar nesta pegada na quarta-feira, em casa, com o apoio da nossa torcida", disse. "Vamos dar o nosso melhor dentro de campo para sair com os três pontos."

O Palmeiras desencantou em esquema diferenciado contra o Coritiba, com Luan formando trio ofensivo com Gustavo Gómez e Murilo. Com a suspensão de Endrick, a equipe mudou todo o ataque, com Kevin e Rony dando lugares a Flaco López e Breno Lopes. Com o retorno do jovem negociado com o Real Madrid, a dúvida é se Abel Ferreira manterá o esquema com 3-5 2 ou se volta ao 4-3-3. O próprio treinador será novidade após cumprir suspensão de duas partidas.

Na reapresentação do time, os titulares fizeram somente um trabalho regenerativo, enquanto os demais jogadores participaram de um coletivo, com a molecada. Ríos não quis saber de descanso. Graças ao bom desempenho no Palmeiras, ele foi convocado para a seleção colombiana e fez sua estreia nas Eliminatórias.

"Muito feliz por ter realizado a minha estreia na seleção colombiana. O resultado não foi o que a gente queria, mas feliz de realizar um sonho de criança meu e da minha família. Foi ainda melhor porque a minha família conseguiu ver o jogo pessoalmente na Colômbia", disse Ríos.