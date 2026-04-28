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Richard Ríos cita influência de Abel e Mourinho e quer Endrick de volta ao Real Madrid

Escrito por (via Agência Estado)
Publicado em 28.04.2026, 11:58:00 Editado em 28.04.2026, 12:08:14
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Revelado pelo Flamengo e com passagem vitoriosa no Palmeiras, o colombiano Richard Ríos é um dos destaques do Benfica nesta sua passagem pelo futebol da Europa. Com seis gols e seis assistências em 43 jogos, o jogador exalta o fato de trabalhar sob o comando de José Mourinho e citou a importância de Abel Ferreira em sua carreira.

"Ele (Mourinho) tem um caráter incrível e te motiva como ninguém. A sua carreira é fantástica, está na ativa há muitos anos e já ganhou tudo. Você nunca o vê sem ambição e isso me motiva como jogador", afirmou o meio-campista.

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No Brasil, foi sob o comando de Abel Ferreira no Palmeiras que Ríos se firmou no cenário nacional. Na entrevista ao jornal espanhol As, o jogador comentou sobre a experiência de ter dois comandantes com espírito vencedor.

"Eles (Abel Ferreira e José Mourinho) têm as suas particularidades. O que posso dizer é que eu aprendi muito com os dois (a evoluir como profissional ) e sou muito grato a ambos", afirmou.

Ríos aproveitou a entrevista para falar sobre um velho conhecido dos tempos de Palmeiras: Endrick. Destaque no Lyon, ele voltou a ganhar o noticiário por suas boas atuações e agora vislumbra até uma vaga na seleção brasileira que vai disputar a Copa do Mundo.

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De acordo com o meio-campista, o destino do jovem atacante deve ser novamente defender a camisa do Real Madrid na próxima temporada europeia.

"Acho que se ele não voltar para o Real Madrid depois do empréstimo, o clube vai estar fazendo algo errado. Todos sabem o tipo de jogador que ele é e a sua qualidade. Está tranquilo e trabalhando para isso. É um amigo e um cara espetacular", comentou.

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