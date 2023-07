Ricciardo volta à Fórmula 1 para substituir De Vries na AlphaTauri

Siga o TNOnline no Google News

Daniel Ricciardo voltará a competir na Fórmula 1. Piloto de testes da Red Bull desde que deixou a McLaren no final do ano passado, o australiano de 34 anos foi escolhido para substituir o novato holandês Nyck De Vries, agora demitido, como parceiro de Yuki Tsunoda na AlhpaTauri. O retorno será já no GP da Hungria, marcado para dia 23 de julho, daqui a pouco mais de duas semanas.

Ricciardo esteve no Circuito de Silverstone nesta terça-feira e pilotou o RB19 da Red Bull durante um teste de pneus da Pirelli. "Estou muito feliz por estar de volta à pista com a família Red Bull!", escreveu o piloto nas redes sociais. Pouco tempo depois, foi anunciado como novo piloto da AlhpaTauri por Franz Tost, chefe da equipe.

"Estou muito feliz em receber Daniel de volta à equipe. Não há dúvida sobre suas habilidades de piloto, e ele já conhece muitos de nós, então sua integração será fácil e direta. A equipe também vai lucrar muito com sua experiência, já que ele é oito vezes vencedor do Grande Prêmio de Fórmula 1", afirmou Tost.

Com o australiano, a equipe, dona de apenas dois pontos e lanterna do Mundial de Construtores, espera melhorar seu desempenho na temporada. De Vries não vinha agradando. Após estrear na Fórmula 1 em corrida única pela Williams, em Monza, no ano passado, e terminar em nono lugar, o holandês chegou à AlhpaTauri como um nome de potencial para a atual temporada. Após dez corridas, teve como melhor posição um 12º lugar em Mônaco.