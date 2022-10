Ricciardo surpreende e chega montado em cavalo no paddock do GP dos EUA

(via Agência Estado)

O piloto australiano Daniel Ricciardo, da McLaren, surpreendeu ao chegar montado em um cavalo ao paddock do Circuito das Américas, palco do GP dos Estados Unidos de Fórmula 1, no fim de semana. Um vídeo do australiano foi publicado nesta quinta-feira pela equipe britânica nas redes sociais.

"A melhor entrada no paddock até agora", publicou a McLaren nas redes sociais. "Este vídeo é real. Nós prometemos", afirmou a equipe na postagem.

Fã da cultura americana, Ricciardo aparece no vídeo chegando no paddock em Austin ao ritmo da música do cantor e compositor americano Rob Baird, que aparece caminhando e tocando violão ao seu lado nas imagens. O australiano já havia expressado anteriormente para a McLaren que extrai "uma energia extra incalculável do ambiente" do Texas e "ama tudo o que envolve" o GP.

Esta será uma das últimas corridas de Ricciardo pela McLaren. Em agosto, a equipe confirmou a saída do australiano ao fim da temporada. O substituto será o também australiano Oscar Piastri, que vem da Fórmula 2. Ricciardo ocupa a 12ª colocação no Mundial, cinco posições atrás de Lando Norris, seu colega de equipe.

Com o bicampeonato já assegurado pelo holandês Max Verstappen, da Red Bull, o GP dos EUA pode servir para Ricciardo mostrar serviço e buscar uma vaga na Fórmula 1 em 2023. As duas únicas vagas disponíveis no grid para o próximo ano são na Haas ou na Williams. Caso não consiga migrar para nenhuma das duas equipes, o piloto só conseguirá voltar à categoria em 2024.