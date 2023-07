Ricciardo renova paixão pela Fórmula 1 e sonha com retorno à Red Bull

Siga o TNOnline no Google News

Escrito por (via Agência Estado)

Contratado pela AlphaTauri para substituir o demitido Nyck De Vries, Daniel Ricciardo voltará a competir em uma etapa da Fórmula 1 neste domingo, no GP da Hungria. Desde que voltou para o dia a dia da categoria como piloto titular, o australiano de 34 anos tem sentido o renascimento da paixão pelo esporte e se permite traçar planos ambiciosos, como o retorno à Red Bull, equipe principal do mesmo conglomerado do qual a AlphaTauri faz parte.

Após deixar a McLaren no fim de 2022 para ser substituído por De Vries, Ricciardo passou a trabalhar como piloto reserva da Red Bull. Quando foi chamado para integrar a equipe satélite ao lado de Yuki Tsunoda, sabia que não seria um retorno fácil, mas sentiu algo que não sentia há muito tempo e aceitou o desafio para atingir seu principal objetivo.

"Claro, este era meu desejo, mas você precisa ser realista e dizer: Se eu quero voltar, vamos dizer, ao assento da Red Bull, haverá um processo e um caminho, e para mim este é o melhor caminho no momento" disse. "Eu me apaixonei por isso novamente e voltei a ser eu mesmo, provavelmente porque estar de volta ao ambiente me traz muita nostalgia", completou.

O desejo de voltar à Red Bull manifestado por Ricciardo já havia sido revelado por Christian Horner, chefe da equipe, em entrevista ao podcast "F1 Nation". De acordo com Horner, há um plano para que o australiano volte em 2025. O piloto, contudo, é cauteloso ao tratar do assunto. "Vamos chamar isso de sonho, mas tem não como ficar pensando nisso agora. Haverá muito trabalho aqui e, em termos de expectativa, não há nada", afirmou.

O australiano competiu pela Red Bull entre 2014 e 2018, período em que foi parceiro do atual campeão Max Verstappen, que se mostrou animado com a possibilidade de voltar a trabalhar com o antigo companheiro. Ao mesmo, tempo lamentou a demissão de De Vries, seu compatriota e amigo.

"Eu e Nyck somos bons amigos, então é triste ver ele ir embora. Mas, infelizmente, é assim que o mundo funciona", disse o holandês. "Por outro lado, é ótimo ter Daniel de volta ao grid. Para falar a verdade, eu nunca quis que ele saísse (da Red Bull). Se ele for bem onde está agora, então certamente terá a oportunidade de voltar, certo? Está tudo em aberto, para ser honesto", completou

O retorno de Ricciardo será neste final de semana, durante o GP da Hungria. Após treinos na parte da manhã na sexta-feira (horário de Brasília), o sábado terá a última sessão livre às 8 horas, antes do classificatório, às 11. A corrida está marcada para as 10 horas de domingo.