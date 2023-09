Revista inglesa lista melhores técnicos do mundo e inclui 4 brasileiros; confira

A revista inglesa FourFourTwo publicou nesta terça-feira uma lista dos 100 melhores técnicos de futebol da história. O escocês Alex Ferguson, que passou 20 anos no Manchester United, foi escolhido como o maior de todos os tempos. O ranking ainda aponta quatro brasileiros entre os principais treinadores. De acordo com a publicação inglesa, Mário Zagallo, que liderou o tricampeonato da seleção brasileira em 1970, é o 27º melhor treinador da história. Em seguida aparece Luiz Felipe Scolari, que levou o Brasil ao penta em 2002 e hoje comanda o Atlético-MG. Felipão está ranqueado em 39º. Telê Santana, histórico treinador do São Paulo e que liderou o Brasil nas Copa de 1982 e 1986, surge na 44ª colocação. Quem ainda aparece na lista é Carlos Alberto Parreira, comandante do tetracampeonato da seleção, em 1994. No levantamento feito pela FourFourTwo, o espanhol Pep Guardiola é o primeiro que aparece na lista e que ainda está em atividade. O líder do Manchester City aparece na quinta posição, atrás do escocês Bill Shankly, que fez história no Liverpool, e os holandeses Rinus Michels e Johan Cruyff, criador e a criatura do famoso carrossel holandês, que fez sucesso na década de 1970 e trouxe reflexos mundo afora. Carlo Ancelotti, provável técnico da seleção brasileira a partir da Copa América de 2024, consta na 17ª colocação do ranking. O comandante do Real Madrid é o único treinador com títulos nacionais nas cinco principais ligas europeias (Espanha, França, Itália, Inglaterra e Alemanha).

Alex Ferguson (Escócia) Rinus Michels (Holanda) Johan Cruyff (Holanda) Bill Shankly (Escócia) Pep Guardiola (Espanha) Arrigo Sacchi (Itália) Matt Busby (Escócia) Helenio Herrera (Argentina) Ernst Happel (Áustria) Valeriy Lobanovskyi (Ucrânia) Brian Clough (Inglaterra) José Mourinho (Portugal) Marcello Lippi (Itália) Giovanni Trapattoni (Itália) Vicente del Bosque (Espanha) Miguel Munoz (Espanha) Carlo Ancelotti (Itália) Ottmar Hitzfeld (Alemanha) Nereo Rocco (Itália) Louis van Gaal (Holanda) Bela Guttmann (Hungria) Bob Paisley (Inglaterra) Arsène Wenger (França) Fabio Capello (Itália) Herbert Chapman (Inglaterra) Alf Ramsey (Inglaterra) Mário Zagallo (Brasil) José Villalonga (Espanha) Jürgen Klopp (Alemanha) Jock Stein (Escócia) Helmut Schön (Alemanha) Jupp Heynckes (Alemanha) Kenny Dalglish (Inglaterra) Viktor Maslov (Rússia) Bill Nicholson (Inglaterra) Zinédine Zidane (França) Guus Hiddink (Holanda) Udo Lattek (Alemanha) Luiz Felipe Scolari (Brasil) Jill Ellis (Estados Unidos) Rafael Benítez (Espanha) Albert Batteux (França) Diego Simeone (Argentina) Telê Santana (Brasil) Bill Struth (Escócia) Bobby Robson (Inglaterra) Otto Rehhagel (Alemanha) Luis Aragonés (Espanha) Aimé Jacquet (França) George Graham (Escócia) Jimmy Hogan (Inglaterra) Sven-Goran Eriksson (Suécia) Franz Beckenbauer (Alemanha) Willie Maley (Escócia) Carlos Alberto Parreira (Brasil) Don Revie (Inglaterra) Frank Rijkaard (Holanda) Luis Carniglia (Argentina) Vittorio Pozzo (Itália) Tomislav Ivic (Croácia) Nevio Scala (Itália) Stefan Kovacs (Holanda) Emerich Jenei (Romênia) Fernando Santos (Portugal) Carlos Bilardo (Argentina) Joachim Löw (Alemanha) Gavriil Kachalin (Rússia) Cesar Menotti (Argentina) Hennes Weisweiler (Alemanha) Carlos Bianchi (Argentina) Howard Kendall (Inglaterra) Dettmar Cramer (Alemanha) Didier Deschamps (França) Tina Theune (Alemanha) Walter Smith (Escócia) Guy Roux (França) Marcelo Bielsa (Argentina) Leo Beenhakker (Holanda) Enzo Bearzot (Itália) Sepp Herberger (Alemanha) Silvia Neid (Alemanha) Fulvio Bernardini (Itália) George Ramsay (Inglaterra) Alberto Suppici (Uruguai) Richard Moller Nielsen (Dinamarca) Vic Buckingham (Inglaterra) Mircea Lucescu (Romênia) Stan Cullis (Inglaterra) Jupp Derwall (Alemanha) Claudio Ranieri (Itália) Raymond Goethals (Bélgica) Juan Lopez Fontana (Uruguai) Antonio Conte (Itália) Ferruccio Valcareggi (Itália) Hassan Shehata (Egito) Gerard Houllier (França) Roberto Mancini (Itália) Vaclav Jezek (República Checa) Fatih Terim (Turquia) Roy Hodgson (Inglaterra)